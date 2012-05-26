Кличко выступает против силового свержения власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сказал в эфире Интера на ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселевым».

Так политик ответил на просьбу ведущего высказать свою точку зрения на резкие заявления, которые звучали на Форуме оппозиции на Михайловской площади, в адрес действующей власти.

«Есть многие мнения, которые распространяются. Некоторые люди призывают к силовому свержению власти. Многие эксперты говорят, что при тех действиях, которые сегодня происходят в Украине, возможно повторение сценария Египта, Ливии, Туниса. Я надеюсь что процессы, которые происходят в Украине, будут в правовом русле и процесс смены власти должен пройти через парламентские и президентские выборы. В противном случае, силовое снятие власти может быть чревато кровопролитием и угрозой целостности Украины», - сказал В.Кличко.