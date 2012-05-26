Янукович поздравил Саакашвили

Соответствующее поздравление размещено на официальном сайте главы государства.

"От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с Днем независимости Грузии", - отметил Президент.

При этом В.Янукович выразил убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Грузией и в дальнейшем будет развиваться на благо народов наших стран.

"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Грузии - мира и процветания", - подчеркнул Президент в своем поздравлении.