Янукович поздравил Саакашвили
13:22, 26 мая 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Грузии Михаила Саакашвили по случаю национального праздника - Дня независимости.
Саакашвили принимает поздравления от имени народі Грузии
Соответствующее поздравление размещено на официальном сайте главы государства.
"От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с Днем независимости Грузии", - отметил Президент.
При этом В.Янукович выразил убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Грузией и в дальнейшем будет развиваться на благо народов наших стран.
"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Грузии - мира и процветания", - подчеркнул Президент в своем поздравлении.
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