Show must go on: у Шустера подрались депутаты (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как в студии пытались выяснить кто именно причастен к избиению народного депутата от фракции «БЮТ-Батькивщина» Николая Петрука и других депутатов на пленарном заседании 24 мая во время рассмотрения языковых законопроектов.



Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов в очередной раз отметил, что депутаты от фракции Партии регионов не причастны к этому. По словам Ефремова, депутаты от оппозиции сами забросили Н.Петрука в Президиум ВР, и он поранился, падая. «Я поднял все фото... Вашего коллегу забросили в президиум, и когда он летел в президиум, то Дима Шенцев (депутат от Партии регионов) едва успел поймать, чтобы он не ударился головой о землю. И когда он летел, это показывают съемки, ноги вашего коллеги ударили его по голове».



При этом во время эфира показали видео, на котором видно, что В.Колесниченко в драке первым нанес удар депутату от НУ-НС Ивана Стойко.



Однако Колесниченко прокомментировал это: «Вы видите, что этого клоуна никто не бил. Его просто отодвинули от моего коллеги. А то, что было дальше, вы видели. Этот мальчик просил меня: «Ударь меня. Я хочу в проходную часть списка. Это же видно по его глазам».



В свою очередь депутат от фракции НУ-НС Ирина Геращенко процитировала сообщение с сайта Партии регионов, в котором говорится о том, что «националистами был жестоко избит автор законопроекта об основах государственной языковой политики Вадим Колесниченко». В.Колесниченко отметил, что не стал делать из этого большой трагедии.



Народный депутат от фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко - автор альтернативного языкового законопроекта - назвал это дезинформацией. Он обратился к В.Колесниченко с просьбой определиться все-таки: он был избит или нет. «Что трусы снять показать?» - спросил Колесниченко В.Кириленко. «Да кому нужны твои трусы?" - ответил Кириленко, толкнув его.



После этого завязалась потасовка между депутатами. В течение нескольких минут Кириленко требовал, чтобы В.Колесниченко пересел на другую сторону, где сидят представители Партии регионов. «Я хочу, чтобы это хамло пересело на ту сторону, где сидит Партия регионов», - сказал Кириленко. Однако, не дождавшись этого, вообще ушел из студии.