Тимошенко слила FATF информацию об откатах на Евро-2012

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня направила в FATF и правоохранительные органы стран Европы очередной пакет документов относительно фактов коррупции со стороны украинской власти по отмыванию бюджетных средств, предусмотренных для Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции "БЮТ-Батьківщина" со ссылкой на народного депутата Остапа Семерака.

"На программу по подготовке Евро-2012 было направлено почти 80 млрд грн из украинского бюджета, что почти в 10 раз больше, чем было запланировано в начале подготовки к Евро, и, по нашим исследованиям процентов 30-40 этой суммы было направлено на финансирование коррупционных схем, которые в народе называются "откатами", - сказал О.Семерак.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Ю.Тимошенко подписала заявление в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) «о необходимости расследования фактов коррупции и отмывания денег режимом Виктора Януковича», в котором, в частности речь шла о приобретении так называемых "вышек Бойко". Проверка, которую провели народные депутаты от "БЮТ-Батьківщини", установила, что в результате этой сделки из государственного бюджета было украдено как минимум 3,2 млрд грн, а это приблизительно 4 млн минимальных пенсий, которые установлены сегодня для украинцев.