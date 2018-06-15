Мажоритарка Винничины: область перекроили, но что из этого выйдет?

Во время выборов в Верховную Раду «покорить» винничан смогут лишь влиятельные личности, которые не один год «распахивали электоральное поле» Винниччины. Ведь даже сам глава Винницкой областной государственной администрации Николай Джига, который, кстати заявлял, что на нынешние выборы не пойдет, неоднократно повторял, что «чужим» нечего делать на территории области и шансов у них нет. Действительно, здесь и «своих» известных личностей хватает, но на сегодня еще ни один из них официально не заявил о своих намерениях «посоревноваться» за «теплое и безопасное местечко» в красных, велюровых креслах Верховной Рады.

Еще совсем недавно все с нетерпением ожидали, как же «порежут» под выборы Винницкую область – дождались. Территорию области несколько «перекроили», но как и в прошлые года, область разделили на 8 округов, правда, несколько изменили границы и некоторые районы располовинили.

Сам же город Винницу так же, как и раньше, разделили пополам по главной реке – Южный Буг на право- и левобережную. Но не все так гладко, как кажется на первый взгляд.

Руководитель гражданской сети «Опора» на Винниччине Олег Левченко отметил, что кроме деления самой Винницы на две части к этим двум округам 11 и 12 прибавили еще населенные пункты из Винницкого района. «Такое деление сделано умышленно, чтобы ослабить отдельных кандидатов, которые будут баллотироваться в Верховную Раду по городу Винница. Однако тем интереснее будет наблюдать за самим избирательным процессом», - сказал Левченко.

ЛЮДИ ПОРОШЕНКО И ГРОЙСМАНА

Первым в списке винницких округов идет одномандатный избирательный округ №11 (правобережная Винница и прилегающие к городу села), где общее количество избирателей будет составлять 169,839 тысяч человек.

Здесь довольно активно «обрабатывают избирательное поле» несколько потенциальных кандидатов в депутаты. Первым, кто начал активно работать на округе, – это главный мостостроитель Украины – председатель наблюдательного совета ЧАО "Мостобуд" Владимир Продивус. Он еще в 2002 году выдвигался мажоритарником в этом округе, но проиграл тогда несколько тысяч голосов главному регионалу Винниччины времен оппозиционности Януковича, когда президентом был Виктор Ющенко, Виктору Антемюку. Сейчас Антемюк почти полностью отошел от партийных дел, где его сменил губернатор Винницкой области Николай Джига.

Продивус при активной поддержке председателя Винницкого областного совета Сергея Татусяка периодически посещает с подарками от своего Фонда Винницу, делая ставку прежде всего на молодежь, работников медицины и культуры. Кстати, еще год назад, он в интервью одной винницкой газете заявил о своем желании избираться в парламент по этому округу.

Кроме него, имеет свои интересы в 11-м округе депутат Винницкого областного совета от «Фронта змин» и руководитель областной ячейки этой политической силы Сергей Кудлаенко. Он, кстати, еще и чиновник – работает в горсовете и возглавляет департамент административных услуг. Можно допустить, что Кудлаенко уже заручился поддержкой своего «шефа», влиятельного и популярного среди горожан мэра Винницы Владимира Гройсмана (вспомним, хотя бы последние выборы мэра на которых Гройсман по количеству набранных голосов побил рекорд не только в городе, но и в Украине). Правобережная Винница уже несколько месяцев изобилует «фейсами», которые смотрят с баннеров, главного представителя «фронтовиков» Винниччины, а почтовые ящики – зеленеют от партийных открыток, где он почти всегда рядом с мэром Гройсманом старается на благо общества. Однако определит ли его кандидатом в депутаты объединенная оппозиция – еще не известно. Конкуренцию в той же оппозиции ему может составить Наталия Солейко, которая является представителем «Батькивщины» и главным врачом первой городской больницы, а также руководитель областной ячейки партии «Свобода» Алексей Фурман.

Не исключено появление на этом округе и коммуниста-нардепа, бывшего руководителя милиции области Валерия Бевза, который часто, особенно в последнее время, «наведывается» в снова такую родную Винницу.

Ожидают на этом округе и человека из команды министра экономики Петра Порошенко – экс-губернатора Винницкой области Александра Домбровского. Сейчас сам Домбровский ведет себя довольно осторожно и, кажется, еще не совсем определился «идти» ли ему по Виннице, по ли родному Калиновскому району, который входит в 13 избирательный округ. Хотя в последнее время он начал появляться в качестве спонсора и мецената различных интеллектуальных мероприятий среди студентов Винницы, при этом не обходя родную Калиновку.

ПОД БРЫЗГАМИ ФОНТАНА “РОШЕН”

Одномандатный избирательный округ под №12 (левобережная Винница и прилегающие к городу села) охватывает 177,016 тысяч избирателей.

Именно здесь находится всемирно известный и действительно непревзойденный фонтан “Рошен”, рядом с одноименной фабрикой, средствами которой здесь проложены дороги, обустроены прилегающие территории. Сами же работники фабрики открыто говорят – зарабатывают от 5 тысяч гривен. Все это - под патронатом министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко. Конечно, никто и не сомневался, что именно по этой части города он «пойдет» в Верховную Раду. Именно в этом одномандатном округе Порошенко дважды становился депутатом парламента – в 1998 и 2002 годах. А вот кто будет состоятельным и не побоится составить ему конкуренцию, пока еще сказать сложно.

Свои намерения идти по этому округу, и это также ее округ, неоднократно выражала голова Винницкой областной ячейки партии «Батькивщина» Людмила Щербаковская, но как-то все выглядит очень открыто и наивно, чтобы верить ее заявлениям. Вероятно, объединенная оппозиция готовит Порошенко интересную и также довольно влиятельную личность из числа действующих депутатов. Одним из возможных оппонентов называют даже Андрея Шевченко, который недавно лишился должности руководителя комитета Верховной Рады по свободе слова, а до избрания в парламент работал журналистом на порошенковском «5-ом канале».

Поговаривают, что готовится составить компанию министру руководитель городской ячейки партии «Свобода», депутат Винницкого горсовета Антон Бойдаченко и основатель винницкого спортклуба «Максимус» - Борис Максимчук. Последний, по словам человека близкого к окружению Максимчука, является креатурой ректора Винницкого государственного педагогического университета Александра Шестопалюка.

Не исключено, что на округ Порошенко Партия регионов пришлет «парашютиста» из Киева из числа скандальных и экстравагантных депутатов Верховной Рады. К тому же, сюда может быть отправлена «делать выборы» когда-то соратник осужденного экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, а в настоящее время депутат из группы Давида Жвании Екатерина Лукъянова. Хотя, по мнению многих экспертов, после ее перехода из оппозиции в ряды провластного большинства, она почти полностью потеряла электоральную поддержку на Винниччине, а больших денег на качественную и массированную избирательную кампанию у нее нет.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПРОТИВ СЕЛЬМАША

Округ №13 с центром в Калиновке с общим количеством избирателей 154,763 тысяч человек полностью совпадает с границами округа, который был на парламентских выборах 2002 года.

Можно с уверенностью сказать, что активно облюбовывает этот округ руководитель Юго-Западной железной дороги, депутат Винницкого областного совета Алексей Кривопишин, который совсем не наведывается в облсовет, куда он избрался депутатом от мажоритарного округа в железном городе Козятине, однако активно работает с детскими домами и самими железнодорожниками.

От объединенной оппозиции ему могут составить «компанию» или Николай Зелинский, который является председателем правления ОАО «Хмельниксельмаш», или частный предприниматель Константин Якименко – которым также «принадлежат велюровые кресла», но не красные, а синие в облсовете.

Однако, самым влиятельным винничанином на этом избирательном округе называют в настоящее время действующего народного депутата Николая Катеринчука, который не особенно афишируя, уже на протяжении не одного года оказывает людям юридическую помощь.

Также на этом округе есть вероятность появления «литвиновца» и депутата облсовета Николая Юрчишина, который месяц тому назад устроил «второе открытие» своему санаторию «Родон» в городе-курорте Хмельник, который также входит в этот округ, и собрал на это мероприятие первые лица области. Он вместе с братом имеет общий бизнес – владеют предприятием «Визит» и говорят, что является «первым меценатом на районе».

СУВЕНИРЫ И ЖМЕРИНКА

Округ №14 с центром в Жмеринке насчитывает 172,043 тыс. избирателей.

Туда опять начал наведываться экс-мэр Жмеринки, а в настоящее время столичный чиновник – глава Деснянской райгосадминистрации в городе Киеве Виктор Жеребнюк. Он пытается демонстрировать свою влиятельность и приблизить в первую очередь районы этого округа, а затем и саму область, к столице. Собирается баллотироваться на этом округе и сувенирных дел мастер, то есть владелец рынка сувенирных товаров в Литине Иван Мельничук, который является представителем партии «Батькивщина».

Кажется, снова пригляделся этот округ президенту «Лиги нефтепромышленников Украины» Александру Шпаку, который занимал кресло в Верховной Раде третьего созыва именно благодаря избирателям этого избирательного округа. Он уже не раз наведывался на свой потенциальный округ для ознакомления с настроениями людей, заручившись при этом поддержкой своего друга, известного на Винниччине нардепа-регионала Григория Калетника. А.Шпак на сегодняшний день также возглавляет общественное объединение «Винницкое землячество в Киеве», в расчете на поддержку бывших земляков, которые сейчас занимают государственные должности.

Не исключено появление на этом округе и бывшего депутата Верховной рады Владимира Майстришина. Он еще в 2002 году «прошелся» по тогдашнему избирательному округу №14 (сейчас границы округа несколько изменены) и победил с 37,8% голосов избирателей. Но на сегодняшний день он пока еще на территории этого округа не был замечен. Поговаривают, что он лишь иногда приезжает из столицы в Винницу, где у него работает бизнес - компания «Техногаз», которая специализируется на производстве и поставке медицинского и технического газов, а также перспективный Могилевский гранитный карьер. В подчинении кампании есть также сеть газозаправочных станций по всей Украине.

Также на этом округе может появиться бывший председатель Верховного суда Украины Василий Онопенко, который еще в конце 2011 года заявлял, что хочет баллотироваться по мажоритарному округу в Винницкой области. 63-летний уроженец с. Большие Крушлинцы Винницкого района области прославился тем, что в 1999 году от имени украинской социал-демократической партии баллотировался на должность Президента, но получил меньше 1% голосов. До переезда в столицу, В.Онопенко в 1976 году поработал народным судьей в возглавляемом им Литинском райсуде, который относится именно к этому округу, там вероятно, его еще помнят.

ЯВОРИВСКИЙ ПРОТИВ КРЯЖА

Округ №15 с центром в Шаргороде и с количеством избирателей 159,659 тысяч человек.

Здесь не исключено, что будет баллотироваться первый заместитель главы Винницкой облгосадминистрации, депутат Винницкого облсовета от «бело-синих» и довольно влиятельная личность в области Иван Мовчан. Он является основателем компании «Кряж», которая объединяет как мощный сельскохозяйственный бизнес, так и несколько заводов по производству стройматериалов. Конкуренцию ему может составить и вероятно, что будет той же весовой категории по влиятельности уроженец села Текливка Крыжопольского района Винницкой области, народный депутат 6-го созыва от БЮТ, который попал в ВР 22-м номером в списке, – Владимир Яворивский. На сегодняшний день 69-летний нардеп возглавляет комитет ВР по вопросам культуры и духовности. Он также дважды был избран председателем Национального союза писателей Украины. Кандидатура Яворивского это предположение, ведь он еще ни разу не «засветился» на Винниччини да и объединенная оппозиция «молчит» относительно своей кандидатуры на этом округе, только обещая «подложить» Мовчану сюрприз. Кто же на самом деле станет этим сюрпризом покажет время.

От социалистов по этому же округу может пойти и бывший народный депутат Николай Мельник, который родился в в с. Липовке Томашпильского района Винницкой области. Он уже был депутатом Верховной Рады, пройдя в 2002 году по списку Социалистической партии Украины под №8, а его дочь Светлана стала депутатом-мажоритарщиком именно от этого округа. На Винниччине этот человек также известен тем, что одно время он возглавлял Винницкий облсовет и был главой Винницкой облгосадминистрации.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Округ №16 с центром в Ямполе растянулся на 168 километров с запада на восток, охватывая все южные районы области. Здесь живет 148,955 тысяч избирателей.

На этом округе, вероятно, что основной расчет будет делаться не на результаты самого голосования, а на то, какие же результаты «доедут» до окружных комиссий после длительного пребывания в дороге, ведь расстояние некоторых ТИК от ОИК иногда достигает больше 100 км.

Именно на этом округе вероятно для своего сына, руководителя отечественной таможни Игоря, определенное время активно работал его отец – депутат Верховной Рады Григорий Калетник. Сейчас эта активность со стороны известного нардепа уменьшилась. Вероятно, договорились, что сына «продавят» в проходной части по спискам коммунистов, в свою очередь, чтобы усилия не пропадали даром – на этом округе появилась племянница депутата – Оксана Калетник, которая быстренько сменила свою фамилию с Елмановой на Калетник. Принадлежащая к «клану Калетников» 40-летняя уроженка Винницкой области, «раскручивает» себя на округе уже лично с помощью Фонда.

На этом вытянутом вдоль границы с Молдовой округе может попробовать свои силы и адвокат, депутат областного совета Юрий Македон, который является представителем «Фронта Змин» или бывший председатель Могилев-Подольского районного совета от «бело-сердечных» Владимир Сирант. Кто из них составит конкуренцию племяннице Калетника от оппозиции станет известно уже после их съезда и объявления кандидата именно на этот участок Винниччины.

Вероятно, что на этом же округе будет баллотироваться отец Петра Порошенко – герой Украины, депутат облсовета Алексей Порошенко. Он известен не только, как высококласный и профессиональный управленец в аграрном бизнесе, но и довольно влиятельный в области человек. К тому же, большинство сельхозземель, которые находятся в аренде у агроструктур Порошенко расположены именно на территории этого округа. А это дополнительный козырь, ведь здесь хорошо знают, что больше чем Порошенко в землю никто из сельхозпроизводителей не вкладывает. К тому же, в структурах Алексея Порошенко одна из самых больших зарплат среди аграриев в регионе.

ЗЕРНО И ШОКОЛАД

Округ №17 с центром в Ладыжине и общим количестве избирателей 169,214 тысяч человек.

Ожидается, что на этом округе развернется нешуточная «борьба» между руководителем и владельцем 10% акций компании «Зернопродукт МХП», которая входит в состав холдинга «Мироновский хлебопродукт», Николаем Кучером и бывшим председателем Винницкого областного совета, человеком команды Петра Порошенко – Григорием Заболотным.

Оба - известные и влиятельные личности. Так, на сегодняшний день Кучер справедливо может гордиться тем, как вблизи Ладыжина при его активном участии «Мироновский хлебопродукт» строит один из крупнейших в Европе птицеперерабатывающих комплексов. В его подчинении и довольно много сельхозземли, техника и тысячи работников. Однако, это масштабное строительство может стать не только «козырем», но и обузой в будущих избирательных раскладах. Ведь 38 птичников, которые раскинутся на огромной территории Тростянецкого, Гайсинского и частично Тульчинского районов потенциально будут составлять довольно большую угрозу местной экологии.

Не уступает во влиятельности Кучеру и Григорий Заболотный, который родился и большую часть своей карьеры провел здесь, на округе. Заболотный еще будучи председателем Винницкого облсовета всегда выделялся человечностью и охотно помогал всем, кто к нему обращался. Даже сейчас, как депутат областного совета, от активно встречается с людьми и решает их проблемы.

Конкуренцию им может составить и трижды народный депутат и уроженец Бершади Винницкой области Анатолий Матвиенко. В настоящее время действующий депутат ВР последний раз прошел в парламент по спискам под номером 22 от блока «Наша Украина - Народная самооборона», но на малой Родине у него осталось довольно много своих «проверенных» людей.

Матвиенко винничане помнят еще с середины 90-х, когда он возглавил исполнительную власть Винницкой области. Став представителем тогдашнего президента Леонида Кучмы в регионе, Матвиенко со свойственной ему энергией начал развивать и укреплять «тылы» новорожденной Народно-демократической партии, которую сам и возглавлял. Конечно, и по сей день, на родине у него остались верные ему люди, которые будут прилагать максимум усилий для того, чтобы Матвиенко таки не оставил стены уже родного здания Парламента.

РАДИКАЛЫ И СНОВА КАЛЕТНИК

Округ №18 с центром в Ильинцах насчитывает 145,559 тысяч избирателей, и это наименьший показатель на территории Винницкой области.

Практически поселился в этом малочисленном округе уже упоминавшийся ранее нардеп и ректор Винницкого национального аграрного университета Григорий Калетник. Не «проходя мимо» ни одного праздника он ходит «от дома к дому» «засыпая» подарками потенциальных избирателей, а также предоставляет исчерпывающую информацию относительно земельной реформы и проводит регулярные встречи с фермерами.

На этом же округе вероятно появление еще одного народного депутата от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Владимира Стретовича, который является бывшим председателем, а теперь член коллегии Христианско-демократического союза.

Не исключают появление на этом округе руководителя областной ячейки «Радикальной партии Олега Ляшко» Анны Филоновой, которая в начале текущего года осуществила неудачную попытку занять кресло депутата областного совета, вместо Василия Черния, который сменил кресло облсовета на парламентское.

Также ожидается, что по этому округу на выборах в Верховную Раду 2012 года пойдет аграрный специалист Василий Черний, который до недавнего времени длительное время занимал должность заместителя губернатора сначала под руководством Александра Домбровского, а затем Николая Джиги. После своего отъезда в Киев в ноябре 2011 года он постоянно наведывается в Винницу на «большие праздники» и иногда «смотрит» на избирателей с колонок газет, где печатаются его предложения по отдельным вопросам в аграрной сфере. Учитывая то, что Черний неоднократно становился депутатом облсовета от Липовецкого района, что на территории 18 округа, можно допустить его появление на выборах именно здесь.

Кроме того, не исключено, что на область «спустят парашютистов» как от властной Партии регионов, так и от оппозиции. Ведь проходных мест по спискам теперь станет вдвое меньше, поэтому на всех желающих их не хватит. «Обиженным» придется разъезжаться по регионам, чтобы там добывать парламентскую путевку в высокую политическую жизнь. Но это скорее всего будут «свои», то есть уроженцы Винницкой области, которые уже давно стали «крупными» столичными мужами. Вероятно они будут начинать свою избирательную кампанию по принципу «пришел – и победил» (или проиграл?), и будет происходить все это в короткий избирательный период времени без дополнительной «прелюдии».

Владислава Дмитришина