Литвин предлагает Верховной Раде самораспуститься

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сообщил журналистам после согласительного совета с лидерами фракций.

Спикер отметил, что сегодня можно констатировать, что парламентаризм и Верховная Рада в стране окончательно разрушены.

«В нынешней ситуации я предлагал принять политическое решение о признании этого факта со следующим политическим решением - самороспуском Верховной Рады и проведением выборов Верховной Рады», - сказал В.Литвин.

Председатель ВР отметил, что это предложение не было принято и даже не обсуждалась лидерами фракций.

«Но я думаю, в такой ситуации нужно дать людям возможность определиться, потому что дальше наблюдать это безобразие, мягко говоря, не нужно и необходимо прекратить мучить страну», - сказал он.