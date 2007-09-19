Томенко подсчитал вероятность объединения Партии регионов и НУ-НС

Заместитель лидера Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО считает, что создание нового демократического правительства почти гарантировано при условии прохождения на выборах в Верховную Раду лишь трех политических сил: БЮТ, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ужгороде.

По его мнению, в условиях нынешней высокой степени неопределенности избирателей возможны разные варианты завершения избирательной кампании. Причем ее особенностью является то, что чем меньше политических партий преодолеют трехпроцентный барьер, тем большая достоверность создания демократической коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и „Нашей Украиной - Народной самообороной”.

По словам Н.ТОМЕНКО, проанализировав все исследования экспертов, можно сделать вывод: если в парламент пройдут три политических силы – БЮТ, НУ-НС и Партия регионов – то достоверность создания демократической коалиции БЮТ и НУ-НС составляет 99%. 1% остается на теоретическую возможность, что Партия регионов сама наберет в новой Верховной Раде 226 голосов.

По мнению Н.ТОМЕНКО, если в парламент пройдет четыре политических силы – БЮТ, НУ-НС, Партия регионов и КПУ – то достоверность создания демократического большинства БЮТ и НУ-НС составляет 60%, 30% - для коалиции Партии регионов и КПУ, и 10% - на объединение Партии регионов и НУ-НС.

Когда же в парламент проходит пять политических партий – БЮТ, НУ-НС, Партия регионов, КПУ и Блок Литвина – равновеликая достоверность (50/50) создания коалиции БЮТ - НУ-НС - Блок Литвина или Партия регионов – КПУ - Блок Литвина. При таких обстоятельствах очевидно, что для объединения политических сил будут определяющими не идеологические обстоятельства, а факт предложения выдвижения на должность спикера.

«Для нашей политической силы наиболее приемлемым является первый вариант, поскольку он почти стопроцентно гарантирует, что между БЮТ и НУ-НС будет создано демократическое большинство и коалиционное правительство, которое позволит реализовать нашу программу «Украинский прорыв», которая сейчас проходит всенародное обсуждение во всех регионах Украины», - отметил Н.ТОМЕНКО.