Мэра Хмельницкого взяли на крючок

"Я не хочу стать Черновецким № 2", - так подытожил заседание 17 сессии Хмельницкого городского совета, которое было сорвано 23 мая, мэр Сергей Мельник. В голосе хмельницкого градоначальника впервые за 6 лет (возглавляет мэрию с 2006 года. - Авт.) появились нотки беспокойства и определенная боязнь перед непрогнозируемым развитием событий. Будучи членом ВО "Батькивщина", он оказался удобной мишенью для политических оппонентов накануне парламентской корриды. Повышенный интерес к своей персоне Сергей Иванович вызвал еще и желанием идти в Верховную Раду по спискам объединенной оппозиции. Разумеется, не забывая о подборе лояльного и управляемого преемника, которого впоследствии должны будут выбрать горожане.

Нетишинская бомба замедленного действия

Но прежде всего до "красной" даты 28 октября господину Мельнику необходимо удержаться в кресле городского головы. Хотя бы по простому алгоритму - помочь соратнику и руководителю фракции ВО "Батькивщина" в Хмельницком областном совете Ивану Гладуняку, который будет баллотироваться по хмельницкой мажоритарке, пройти в ВР. Эта позиция на политической шахматной доске никак не вписывается в планы местных регионалов. А потому срыв сессии горсовета оказался первым тревожным звоночком для руководства мэрии. "Мы берем на себя ответственность за срыв сессии. Мы требуем от городского головы Сергея Мельника не унижать депутатов и не разводить кумовство", - отметила депутат горсовета от ПР Оксана Кольгофер. Под завуалированным словом "кумовство" регионалка очевидно имела в виду секретаря Хмельницкого городского совета и председателя городской организации ВО "Батькивщина" Валерия Лескова.

Бывший афганец и действующий кум городского головы не один год верно служит в команде Мельника. Таким образом выбивание этого командного игрока будет означать приближение представителей Партии регионов к посвящению в финансовые потоки областного центра. Тем более, что регионалы не скрывают, что на одной из следующих сессий будут инициировать вопрос о вынесении недоверия секретарю Хмельницкого горсовета. А дальше ни что не помешает ПР провести операцию-конфискацию должности городского головы у Сергея Мельника. Так, как это сделали однопартийцы из Нетишина. В середине марта этого года депутаты Нетишинского городского совета без проблем разобрались с мэром Ольгой Омельчук (на местных выборах-2010 ее поддержал "Фронт змин". - Авт.), Выразив ему недоверие. Тогда в "линчевании" принимали участие депутаты от "Фронт змин", ВО "Батькивщина", "Наша Украина", Партия регионов. Между прочим, последняя фракция представлена ​​в городском совете города атомщиков лишь тремя избранными из 40. Однако это не помешало ПР опереться на "своих". Формально хозяином Нетишина ныне является исполняющий обязанности первого заместителя городского головы, внештатный советник губернатора Хмельницкой области Павел Скакун.

Что будет с горсоветом?

То, что бютовская монолитность в Хмельницком городском совете постепенно перерастает в бело-голубую пестроту, кажется, ни у кого не вызывает сомнений. Если осенью 2010 года хмельницким бютовцам удалось завести в совет 41 "штык" из 60 возможных, то сейчас точное количество железных единомышленников затрудняется назвать даже городской голова. "На всех бютовцев давят перейти в депутатскую группу "За благосостояние хмельничан" (объединение из бывших бело-сердечных, которые голосуют вместе с ПР и сателлитами. - Авт.). Теперь имеем нашего более 31 депутата", - загадочно сказал Мельник. В контексте этого без фигового листка выглядят слова руководителя фракции ВО "Батькивщина" в областном совете Ивана Гладуняка, который выступил в поддержку мэра: "Из бютовца слепить регионала непростое дело". Очевидно, дело заключается в "гончарском мастерстве" убеждений, а не в идеологической платформе, которую имел в виду господин Гладуняк.

Также не до конца ясна позиция ближайшего брата бютовца - депутатов от фракции "Фронта змин". Трое избранников, присутствующих в Хмельницком горсовете, на последней сессии не зарегистрировались, хотя получили карточки, чем помогли регионалам сорвать пленарное заседание. В лагере ВО "Батькивщина" уже потирают руки, мол, только новоиспеченный лидер оппозиции Арсений Яценюк пересечет границу Хмельнитчины (его приезд ожидается в конце мая), мы ему подсунем очень неприятный список предателей. При случае вынырнут и нетишинские события. Ведь юлелюбы не смирятся с тем фактом, что руководителем штаба объединенной оппозиции Хмельницкой области назначен председатель облорганизации ФЗ Александра Ксенжук. А черновой работой будет заниматься председатель Хмельницкой областной организации ВО "Батькивщина" и народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Василий Кравчук, который назначен представителем центрального штаба объединенной оппозиции-руководителем избирательной кампании на Хмельнитчине. Мол, несправедливо: у нас, бютовцев, развитые районные штабы и за плечами более 36 тысяч членов партии, а кто такой "Фронт змин"?

Как бы там ни было, у Хмельницкого городского головы Сергея Мельника впереди тяжелые времена. Все будет зависеть от его политической игры и запрещенных приемов оппонентов.

Виталий Тараненко

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