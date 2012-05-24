Ефремов говорит, что оппозиция зря старалась: к языку вернутся завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, если законопроект не прошел рассмотрение до конца, то к нему парламент должен вернуться на следующий день.

«Поэтому здесь нет проблем. Мы продолжим его рассмотрение тогда, когда Верховная Рада продолжит работу. Надеемся, мы продолжим рассмотрение законопроекта, если Согласительный совет не примет другого решения», - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, планируют ли «регионалы» остаться в зале на ночь, А.Ефремов добавил, что этого не планируется.

«Этого не планируется. Мы достаточно убедительно сказали, что мы хотим», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, сегодня рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.