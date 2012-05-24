Ефремов: Законопроект о языках отвечает всем требованиям Европейской хартии

Законопроект о языках предусматривает решение языковой проблемы по примеру цивилизованных европейских государств. Об этом, как сообщает пресс-служба Партии регионов, во время брифинга заявил народный депутат Украины, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Сразу после выборов, выполняя обещание, данное нашим избирателям, я лично подготовил законопроект о языках. После заключения европейских экспертов с рекомендацией о его доработке работа над законом была продолжена», - отметил политик.

Он подчеркнул, что законопроект, подготовленный депутатом В. Колесниченко, получил положительные заключения экспертных комиссий.

«С принятием данного закона о языках закончатся все дискуссии по языковой проблеме. В конечном итоге мы должны найти консенсус в обществе по этому вопросу и поставить точку. На сегодня данный закон отвечает всем требованиям Европейской хартии и решает языковою проблему так, как это делается в цивилизованных европейских странах», - заявил парламентарий.

Он также добавил, что закон о языках предусматривает один государственный язык – украинский. «А на тех территориях, где компактно проживают национальные меньшинства, можно будет использовать наравне с государственным родной язык», - пояснил Александр Ефремов.

Председатель парламентской фракции Партии регионов также подчеркнул, что все эмоциональные заявления некоторых политиков по поводу закона о языках – просто борьба за рейтинг перед выборами. «У меня складывается впечатление, что многие коллеги, которые дают оценку по тем или иным законопроектам, только слышали название законопроекта, а сути документа не знают», - подытожил он.