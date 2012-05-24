Кличко: Государственный язык нуждается в защите от украиноненавистников при власти

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он отметил: “Все это делается, чтобы отвлечь внимание граждан от действительно важных проблем в стране. Почему вопрос языка всегда возникает накануне выборов? Неужели не надоело тем политикам, которые все время спекулируют на этой теме, каждый раз демонстрировать сомнительный популизм, в который уже люди не верят? Разве эти темы сегодня требуют немедленного вмешательства?”.

В.Кличко убежден, что для власти в повестке дня должно стоять в первую очередь решение экономических, социальных и имиджевых проблем государства.

“Страна переживает серьезный политический кризис, а власть, вместо того, чтобы искать взаимопонимания с обществом, раздувает очаг противоречий”, - считает он.

В.Кличко отметил, что единственным государственным языком должен быть украинский, и он сегодня нуждается в защите от «украиноненавистников при власти».