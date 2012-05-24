ВР дала «добро» на допуск в Украину иностранных войск для участия в учениях

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 238 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено одобрить решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2012 году для участия в украинско-американских учениях "Рэпид трайдент – 2012", украинско-белорусско-российских учениях "Славянское содружество – 2012", украинско-американских учениях "Си бриз – 2012", украинско-российских учениях "Фарватер мира – 2012", украинско-белорусских учениях с привлечением дежурных сил из противовоздушной обороны, украинско-российских учений с привлечением дежурных сил из противовоздушной обороны.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.