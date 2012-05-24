В ПР думают, что Тимошенко освоила «феню», и она «вероятно, ей ближе»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по убеждению заместителя председателя фракции Партии регионов Владимира Зубанова, законопроект о принципах государственной языковой политики является достаточно толерантным. «Он учитывает пожелания ученых, представителей общественных организаций, граждан, проживающих в разных регионах Украины, учитывает европейский опыт. Это наиболее толерантный и компромиссный закон», - заверил парламентарий.

«И его нужно принимать, потому что соответствующего закона у нас нет уже более 20 лет», – сказал народный депутат.

Он отметил, что из уст некоторых политиков раздаются критические оценки по поводу попыток разрешить языковой вопрос в стране, но непонятно, знакомились ли они с текстом законопроекта, который призван решить языковой вопрос. «Я не согласен с критическим заявлением Ю.Тимошенко по поводу этого законопроекта», - сказал В.Зубанов.

Он убежден, что этот законопроект не уменьшает, а, напротив, усиливает влияние и употребление украинского языка в государстве. «Этим законом усиливается употребление единственного государственного украинского языка. Закон не ухудшает ничего в отношении государственного языка, напротив, усиливает его влияние в обществе», - сказал он.

Депутат обратил внимание на то, что «радикальные лозунги Ю.Тимошенко по поводу языкового вопроса имеют целью лишь одно – привлечь к себе внимание, которое сходит на нет как в Украине, так и в Европе. «Но я думаю, что не стоит так вести себя и не нужно возмущать общество, если нет для этого никаких поводов», - сказал он.

В свою очередь, член фракции Партии регионов, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Василий Киселёв высказал мнение, что Ю.Тимошенко призывает нарушать Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Он обратил внимание на то, что в законопроекте о принципах государственной языковой политики речь не идет о русском языке как о втором государственном.

«Что касается «злых» реплик противоположного содержания – то это просто судороги людей, которые понимают, что они потерпели политическое фиаско», - сказал он.

«И те, кто сегодня пытается не допустить принятия закона о принципах государственной языковой политики, замахиваются на права граждан, в частности, на право разговаривать на родных для них языках», - подчеркнул В.Киселёв.

«Они призывают общество нарушать Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Это уже переходит все демократические границы», - сказал парламентарий.

По его убеждению, закон о языках нужно принимать. «Что касается обвинений Ю.Тимошенко по поводу «фени» – по-видимому, этот язык ей более близок, если она о нем говорит. Возможно, она его освоила там, где сейчас находится», - предположил В.Киселёв.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба «Батькивщины» обнародовала комментарий Ю.Тимошенко по поводу нового языкового законопроекта.

Она заявила, что запланированное властью введение второго государственного языка в Украине - это преступление против нации. «Сегодня партия власти во главе с Януковичем планирует рассмотреть абсолютно авантюрный и безответственный законопроект о введении двуязычия в Украине», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

«Я давно говорила: если у вас есть проблема с языками, если у вас есть проблемы с двуязычием – выучите украинский», - сказала она.