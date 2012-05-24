В оппозиции подозревают, что закон о языках «пианисты» будут принимать ночью

«Власти хотят протянуть языковой законопроект тайно, как это было сделано с изменениями к закону об основах внешней политики и другими определяющими законопроектами. Поэтому вопросы о языковой политике, скорее всего, будут рассматривать поздно вечером, когда уже не будет прямой трансляции», - отметил Я.Джоджик, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

«В повестке дня стоит много вопросов к обсуждению, а «языковой» - один из последних», - напомнил Я.Джоджик. Он убежден, что это «сознательные манипуляции для того, чтобы уменьшить количество депутатов на время принятия закона и по-максимуму привлечь «многоруких пианистов-голосовальников».

Я.Джоджик призвал всех небезразличных оставаться под стенами Верховной Рады, ведь «только здесь можно будет увидеть «героев», которые раскалывают Украину, потому что трансляции заседания на то время уже не будет». «Нужно оказывать давление на депутатов-пианистов своим присутствием и сделать все, чтобы они не попали в следующий парламент», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле ВР около 1 тыс. человек протестируют против принятия закона об основах государственной языковой политики.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от Партии регионов С.Кивалов и В.Колесниченко.

В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский - в АР Крым, венгерский - в Закарпатской области, румынский - в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.

Законопроект об основах государственной языковой политики содержится в повестке дня Верховной Рады на четверг, 24 мая.