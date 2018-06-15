Папский дипломат Клаудио Челли: В Украине пастырь должен быть как сторожевой пес

С 20 по 24 мая в Украине с визитом находился президент Папского совета социальной коммуникации его высокопреосвященство Клаудио Мария Челли. Он приехал ознакомиться с работой церкви, в частности греко-католической и римско-католической, а также с деятельностью СМИ в Украине. Нам удалось поставить высокому гостю несколько вопросов.

Ваше высокопреосвященство, в Украине не существует общественного телевидения, все СМИ - частные, Первый национальный, который является государственным, освещает всегда провластную позицию, и только... Нужно ли Украине общественное ТВ?

Скажу следующее. Чем больше информации, тем больше преимуществ для того, кто слушает, читает или обозревает. Один и тот же факт можно интерпретировать по-разному и каждый человек делает это по-своему. И чем больше интерпретаций, разных взглядов, тем, конечно, это лучше для общества, для понимания того, что происходит.

В любом обществе, не говорю только об Украине, я здесь только гость, чтобы демократия была действительно развитой, нужны разные точки зрения. В гармоничной общественной жизни чрезвычайно важен плюрализм мнений. Современный человек желает участвовать в политической жизни своей страны. Вот именно поэтому даже в социальной доктрине церкви отмечается, что каждый может внести свой вклад для гармоничного развития общества.

Поэтому да, общественное телевидение должно обязательно присутствовать в обществе.

Ваша страна имеет особую культуру. Я слышал чрезвычайное пение нескольких церковных хоров, и в этом хоре не слышится только один голос, а полифония. Собственно, очень важно, чтобы была гармония между теми, кто поет. И гораздо лучше слушать хор из нескольких голосов, чем когда поют в один голос.

В новостях на украинских телеканалах вы почти не увидите объективного освещения реальных общественных проблем, нет состязательности различных точек зрения, особенно оппозиции, зато есть новости об убийствах на бытовой почве, о личной жизни чуждых нам артистов... О чем это говорит?

Для хора, который поет в один голос, есть риск стать монотонным голосом. Красота музыки заключается в том, что мы можем использовать различные инструменты, которые звучат вместе и создают гармоничный звук. Когда прозвучит только один инструмент, музыка потеряет свои другие возможности.

Важно ли в политической, общественной жизни иметь общий путь, который объединяет поиск человека? Я уже говорил (на лекции) в Институте журналистики в Киеве, масс-медиа должны говорить правду о человеке. Мужчины и женщины в сегодняшнем мире несут в своем сердце поиск правды, добра. И масс-медиа должны помочь человеку в этих поисках, помочь найти путь, который приведет к общему благу всех.

Новости о том, что происходит, всегда ограничены, поэтому мы должны искать то, что является настоящей музыкой жизни. И в этом заключается добро человека.

"Фридомхаус" постоянно снижает Украину в рейтинге свободы слова. О чем это говорит, по вашему мнению?

Как я уже говорил, я не хочу говорить об Украине, я лишь гость, и мои знания не являются достаточными для анализа ситуации. Поэтому оставляю оценку ситуации в вашей стране пастырям церкви в Украине.

Могу сказать, что человек в Украине имеет возможность получить поддержку в своих поисках правды и добра. В обществе очень важно увидеть это сотрудничество всех. Я всегда повторяю, если бы каждый зажег своим маленьким лучиком, мир был бы намного светлее. Каждый мужчина и каждая женщина должны сотрудничать для общего блага. Размышления, которые мы предлагаем - это именно эти поиски. Почему? Потому что этого требует от нас Иисус. Ученик Иисуса Христа должен быть закваской, солью и светом для мира. Это и есть тот вклад, который ученики Христовы могут дать для общества. Это честность, ответственность, посвящение. Общественная жизнь рождается от сотрудничества всех. И каждый должен сделать свой собственный вклад.

И тот, кто ответственен, кто при власти, должен убедиться, что поет свою партию, чтобы конечный результат был более гармоничный и вдохновляющий.

Это собственно и есть вызов, который мы встречаем ежедневно. Часто встречается, что кто-то хочет наложить свою музыку и хочет, чтобы все пели по его нотам. Красота сада зависит от разнообразия цветов в нем. Распознать эту красоту, значит - распознать красоту каждого цветка.

Знаю, вы встречались с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, Блаженнейшим Любомиром, Владыкой Богданом (Дзюрахом). Как они вам преподнесли ситуацию в Украине? Украина поет разноголосицей или в унисон?

У нас состоялась замечательная встреча с Блаженнейшим Святославом, Блаженнейшим Любомиром и Владыкой Богданом. Мы обменялись мнениями относительно оценки ситуации, которая есть в церкви и церкви в обществе. Как вы сами знаете, вся реальность черно-белая. Есть вещи, которые очень хороши, и мы благодарим Бога, за те прекрасные вещи, благодаря которым мы можем жить. В то же время есть беспокойство... Но главное уметь смотреть вперед. И важно, чтобы каждый из нас, несмотря на все эти беспокойства, мог сам для себя понять, что он может сделать для того, чтобы этих беспокойств было как можно меньше и как найти им решение.

Мне кажется, что католическая община в Украине: это греко-католики или римо-католики, стараются найти общее решение для общественного блага. И они хотят внести свой вклад в диалог, в котором уважались бы все стороны, который может привести к общему благу. Единственное, чего они просят, как мне кажется, чтобы их уважали. Собственно, этого хочет и каждый украинский гражданин.

Да, наш путь не является легким путем. Мы не ищем каких-то особых привилегий. И все, что мы хотим, - это уважения.

Вы сказали, что у нас вещи делятся на черные и белые. Назовите, пожалуйста, какие-то черные вещи, которые мешают развиваться Украине?

Как и везде, в ситуации Украины есть случаи, требующие лучшей развязки.

Например, вчера утром я посетил католический медиа-центр, и был очень восхищен тем, чем они занимаются. Несмотря на различные трудности они умеют смотреть в будущее и желать лучшего.

В своей формации я очень прислушивался к учению Папы Иоанна XXIII, который учил, что на жизненном пути важно смотреть на то, что нас объединяет, а не на то, что нас разъединяет. Жизнь сама по себе является тяжелой. И очень много беспокойств в жизни. Поэтому возникает потребность помогать друг другу, чтобы женщины и мужчины нашего времени могли найти решение для тех проблем, которые возникают.

Наш добрый Господь желает, чтобы человек был счастлив. И именно это является главным желанием каждого родителя. Каждый родитель, каждая мама хочет, чтобы ребенок реализовал себя в жизни, чтобы быть счастливой. Так же Бог, который является нашим Отцом, желает, чтобы каждый мужчина, каждая женщина были счастливы. И Бог не может быть счастливым, когда человек таковым не является.

Это определенный вызов для пастырей церкви. Они тоже обеспокоены. Обеспокоены, что люди их времени несчастливы.

Увидели ли вы это беспокойство у украинских пастырей?

Вчера, когда я разговаривал с Блаженнейшим Святославом, почувствовал у него это беспокойство и большое стремление добра украинской нации.

Сегодня я посещу Лавру, потому что мы являемся учениками Христовыми. Мы принадлежим к разным еклезиальным традициям, но мы оба носим крест. Мы имеем то, что нас объединяет, и в том, что нас объединяет, мы можем поделиться своим желанием, стремлением добра для народа.

Очень важным является этот "диалог с уважением" или уважение, которое происходит через диалог.

Довольны ли вы тем, как освещаются события УГКЦ и РКЦ в украинских медиа?

Я знаю мало об этом. Мой визит в Украину - скорее направлен на то, чтобы помочь, чтобы наше присутствие в медиа было более успешным. Каждая община имеет право на то, чтобы присутствовать в информационном пространстве той страны, в которой она живет.

Мы не выражаем своей поддержки политическому христианству, но мы выражаем свою поддержку церкви, которая стоит рядом с человеком, идет рядом с человеком, который чувствует и переживает, что человек несет в своем сердце. И в этом заключается долг, который стоит перед пастырем и перед церковью. Задачей пастырей является помочь человеку жить хорошей новостью. Пастыри должны вспоминать, что церковь всегда стоит на защите человека. И в этом заключается ее миссия.

Вчера я вспомнил слова папы Льва Великого, он приравнивал пастыря к сторожевой собаки. И собака, которая всегда лает - не является хорошей собакой, но и собака, которая никогда не лает - тоже не очень хорошая собака. Хорошая собака должна лаять только тогда, когда есть опасность для дома. И в этом заключается функция пастыря внутри сообщества - есть определенные моменты, когда они не могут молчать. Пастырь должен защитить сообщество, вспомнить истину о Боге, вспомнить правду о человеке, даже если это несет определенный риск. Вот почему призвание пастыря чрезвычайно тонкое, так как требует мудрости и толковости, слушания. И все, что переживают женщины и мужчины в сообществе должен переживать и он, пастырь.

Пастырь не является просто функционером, а сердцем, которое бьется в унисон с сообществом.

Вот почему я в эти дни молюсь за украинских пастырей, чтобы пастыри в Украине были умными пастырями.

Пастыри в Украине реагируют вовремя и достаточно, по вашему мнению?

Считаю, что Блаженнейший Святослав как пастырь очень умный человек, молодой человек. Собственно молодость и придает ему эту силу идти вперед. Убежден, что он сможет быть поводырем, приносящим свет. Думаю, его руководство приведет к большему добру в таком собратстве внутри самой страны. В этом намерении я тоже молюсь.

Вы как-то сказали, что в Украине вам нравится выпивка. А что именно вы пили?

Да, мне понравились украинские напитки. Вчера я попробовал украинское вино за обедом с отцом Игорем (Яцивым). Я попробовал очень вкусное украинское красное вино. В доме Блаженнейшего Святослава я попробовал борщ. Очень вкусно. Культурное богатство страны познается также через напитки и еду. Вчера еще попробовал особые украинские сладости, которые мне очень понравились.

Беседовала Оксана Климончук