Прокуратура взялась за массовое отравление журналистов в Донецке
08:59, 24 мая 2012Политика
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Прокуратура Донецкой области проводит проверку по факту массового отравления журналистов 21 мая.
|Журналисты отравились на фуршете
Как сообщалось, более 10 представителей центральных и региональных средств массовой информации почувствовали резкое недомогание с признаками острого пищевого отравления после фуршета, проведенного в день открытия нового железнодорожного комплекса в Донецке 21 мая.
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