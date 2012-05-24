Прокуратура взялась за массовое отравление журналистов в Донецке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, к проверке привлечены специалисты областной санитарно-эпидемиологической станции, сотрудники милиции.

Как сообщалось, более 10 представителей центральных и региональных средств массовой информации почувствовали резкое недомогание с признаками острого пищевого отравления после фуршета, проведенного в день открытия нового железнодорожного комплекса в Донецке 21 мая.