Ющенко поручил Рыбачуку разобраться со своим другом из СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил своему Секретариату изучить факты, приведенные во вчерашней статье в газете «Україна молода» относительно ситуации в Службе безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Президент Украины знаком со статьей, которая вышла вчера в газете… Президент поручил руководителю Секретариата Президента и юристам, которые работают в Секретариате, изучить приведенные там факты и, в частности, то, что касается кадровой политики в Службе безопасности», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

В то же время она подчеркнула, что «ни Президент Украины, ни Секретариат не имеют никакого отношения к какому-либо материалу в прессе, потому что это – компетенция автора статьи, издания и издателей, учредителей, инвесторов, владельцев и тому подобное».

Как известно, Михаил ДОРОШЕНКО- главный редактор газеты «Україна молода», которая во вчерашнем номере разместила материал относительно ситуации в СБУ, является советником Президента Украины.

Справка УНИАН. В публикации в газете «Україна молода» утверждается, что якобы председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ пытается наладить на всякий случай контакты с представителями бело-синих политических сил и также представителями бывшего режима. А именно, якобы имели место тайные встречи И.ДРИЖЧАНОГО с Виктором ПШОНКОЙ, который был заместителем генерального прокурора Украины «во времена Помаранчевой революции (говорят, именно он был одним из инициаторов «силового» варианта подавления Майдана), с экс-прокурором Донецкой области (теперь - один из заметных «регионалов»), связной Рината АХМЕТОВА и Ко», говорится в статье. «Описанное высшее рандеву председателя СБУ и доверенного лица ЯНУКОВИЧА, проведенное в конфиденциальном режиме, было не единственным. К тому же до ПШОНКИ господин ДРИЖЧАНЫЙ встречался с другим связным «донецких» - Николаем ОБИХОДОМ (во времена КУЧМЫ - одиозным заместителем генпрокурора и председателя СБУ). Имели место также тайные свидания Игоря ДРИЖЧАНОГО с руководителями СДПУ(о) и Блока Литвина на «спецобъекте №1» Службы безопасности в Чапаевке под Киевом. Это звенья одной большой цепи, которой нынешний руководитель СБУ с определенного времени решил привязаться, на всякий случай, к «бело-синим» силам. Все эти контакты - элементы неутешительной картины под названием «деградация СБУ», идет речь в публикации.

«О деградации как очередном «де-» в развитии главной спецслужбы страны - после декоммунизации, деКГБизации, девоенизации - говорят сами работники СБУ. И не только говорят - пытаются бить в набат, пишут докладные руководству ведомства, правительства и государства. Другое дело, что, скажем, председатель секретариата Президента Олег РЫБАЧУК состоит с Игорем ДРИЖЧАНЫМ в весьма приязненных отношениях, и поэтому письма от сознательных и честных офицеров на Банковой по большей части игнорируются, или же до Президента, которому они адресованы, не доходят», - отмечается также в публикации «України молодой».