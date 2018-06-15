Заморозят ли семье Януковича зарубежные активы

В понедельник в Европарламенте проходили дебаты по Украине. В ходе выступлений предлагались довольно резкие меры к нынешней украинской власти, например - заморозить активы семьи и друзей Януковича. Представитель Германии, депутат Михаэль Галер заявил, что президент Украины Виктор Янукович, его семья и друзья получают все больше и больше власти. Он привел примеры назначения приближенных к президенту лиц на должности министра внутренних дел, руководителей налоговой и Нацбанка. "Сын Януковича, семья и друзья единственное, чего хотят, это набивать карманы", - сказал Галер.

Так что, если раньше на Западе высказывались "в целом" о возможном запрете въезда украинским власть имущим в ЕС или США или о возможном блокировании счетов, то теперь предложение достаточно конкретное и персональное. Адресатом сигнала является непосредственно Янукович и его близкое окружение. Подействует ли очередное китайское предупреждение на власть и какова вероятность того, что активы украинских чиновников, преимущественно выведенные в офшоры, действительно начнут блокировать? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Тарас Чорновил, первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по иностранным делам: РЕЧЬ О ТОМ, ЧТО МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ

Применение персональных санкций - принятая процедура. Чаще это касалось руководителей стран Ближнего Востока, Африки - вспомните "заморозку" по Каддафи, руководителям Сирии и др.

Индивидуальные санкции, когда блокировались банковские счета и ограничивался въезд в Евросоюз и другие цивилизованные страны, применялись к определенной группе людей, напрямую связанных с Лукашенко.

Я не раз говорил по этому поводу со многими западными депутатами и чиновниками. Они мне говорили: пока разработка индивидуальных санкций в отношении Украины пробуксовывает. Трудно отыскать счета этих людей. Они очень сильно прокручены. Хотя сам процесс поиска - кто, где и какую собственность покупал, - уже происходит. Он пошел в Латвии и в Вене по целому ряду лиц, на которых завязаны счета и собственность наших чиновников. Этот процесс набирает юридические обороты, но пока что касается индивидуальных санкций с замораживанием именно их денег, оформленных через десятых людей, - идет не так быстро.

Я опасаюсь, что будет худший вариант. Нас уже сравнили очень жестко с Беларусью. Нас вообще рассматривают как страну перспективную. Речь идет о том, что могут быть применены экономические санкции.

Это бьет прежде всего по олигархам, но также по всем нам, по бюджету, рабочим местам и т.д.

Такое заявление формально озвучено только премьером Хорватии. Хорватия еще не член ЕС. Я пробовал узнать по этому поводу какую-либо дополнительную информацию, и мне сказали, что это тот человек, который просто хочет немного опережать события. То есть он озвучил то, что обсуждалось. А реально этот вопрос обсуждался очень серьезно.

Подозреваю, что в завтрашней резолюции, возможно, не будет никаких санкций. Она будет достаточно расплывчатая, но жесткая. Это будет очередное китайское предупреждение. Следующего уже может и не быть.

Наши руководители могли хоть немного сгладить ситуацию перед завтрашним рассмотрением украинского вопроса в Европарламенте, если бы сегодня включили в повестку дня тему о возможности лечения заключенных за рубежом. От нашей власти прямым текстом просили, чтобы они это сделали. Насколько мне известно, резолюция была перенесена именно из-за того, что кто-то пообещал, что законопроект будет проголосован на этой неделе. Но они этого обещания не выполнили. Этот факт обмана сыграет не лучшую роль.

Запад откровенно говорит, что теряет терпение. Вы посмотрите, сколько лет потребовалось, чтобы объявили о жестком, негативном отношении к Лукашенко. И меньше чем за год Янукович прошел дистанцию, когда нас сравнили с режимом Лукашенко.

Янукович ничего не услышит. Давайте не будем говорить про Януковича, который принимает самостоятельные решения и может оценивать ситуацию. Янукович может услышать только тогда, когда ему какие-то чужие дяди щелкнут наручники на руках или когда за него возьмутся свои очень богатые дяди...

Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества: МЕЖДУ ЕС И УКРАИНОЙ БУДЕТ ХОЛОДНЫЙ МИР

Речь не идет о включении этого пункта в резолюцию. Эту мысль высказал депутат Европарламента, известный своими очень острыми взглядами на руководство Украины. Но ее не разделяет большинство парламента на данном этапе.

На сегодня даже Лукашенко не удостоился такой санкции.

Действительно, существует механизм отслеживания активов с возможностью их замораживания. Он применялся в отношении семьи Каддафи во время гражданской войны в Ливии, с последующей передачей этих активов новому правительству Ливии. Но это возможно лишь в экстраординарных случаях, когда речь идет о войне. А в случае с Украиной - это очень радикальная точка зрения.

Украину уже поставили в один ряд с Беларусью. На этом этапе неизбежен определенный откат. К нормализации отношений теперь вернуться будет очень трудно. Будет некий холодный мир. Думаю, сейчас ситуацию никто не хочет обострять, если только с украинской стороны не будет каких-то новых сюрпризов. Но и нормализовать ее до того уровня, когда можно было бы вернуться к теме соглашения об ассоциации с ЕС, в ближайшее время тоже вряд ли удастся.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел: ТОЧЕЧНЫЕ УДАРЫ ВСЕГДА ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Давайте подождем, что будет в самой резолюции. У меня такое ощущение, что там темы о личных санкции не будет. Но это, конечно, не означает, что к ней не могут вернуться позже, в случае, если и этот очередной призыв к украинской власти останется без внимания.

Возможны ли такие санкции в отношении Украины? Безусловно, возможны, если в Европе или Америке поймут, что иначе влиять невозможно.

Конечно, точечные удары всегда более чувствительны, чем общие заявления.

Есть целые списки россиян и белорусов, которым запрещен въезд в США или в Европу. По некоторым из них, в частности, принята санкция, которая называется "замораживание банковских счетов".

Нужно ли это Украине? Это действительно загонит нас в резервацию тоталитарных режимов - наряду с Белоруссией или Россией и другими одиозными странами.

Очень не хотелось бы, чтобы до этого дошло. И я верю в то, что и этот призыв может наконец быть дополнительной каплей, которая обусловит переход от количества в качество. Хотелось бы верить, что для украинского руководства все же перспективы европейского направления важнее, чем какие-то личные политические соображения.

Информация об активах, недвижимости наших чиновников за рубежом уже сейчас гуляет и по Интернету, и многим печатным изданиям, в том числе немецким, австрийским, английским. Это означает, что в какой-то момент все эти вещи станут предметом судебных исков. И финал этой истории будет очень скор.

Время заявлений уже истекло. Пришло время практических действий. И эти действия могут быть очень чувствительными.

Борис Кушнирук, экономист: НАШИ ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ ПРИЕЗЖАЮТ С ЧЕМОДАНОМ И ПОКУПАЮТ ПОЛИТИКОВ НА ЗАПАДЕ

Существуют организации, например, FATF, призванные бороться с отмыванием денег, полученных в результате коррупции и использования полномочий. Когда определен перечень лиц, по которым должны применяться санкции, начинаются мероприятия по выявлению этих активов. Понятно, что не всегда они обнаруживаются сразу, не всегда все счета можно закрыть. Но в реальности, если они хотят это сделать, то сделают. Спецслужбы все это контролируют.

Если раньше была информация о возможном блокировании счетов и стали говорить, что наши чиновники стали переводить деньги в Азию, я вспомнил анекдот, который когда-то рассказывал Юрий Никулин. Выступает конферансье с верблюдом и говорит: удивительный номер - у верблюда уникальная память, сейчас он оплюет всех, кто сидит в первых трех рядах. Все испуганно пытаются пересесть из трех первых рядов. А конферансье говорит: я повторяю, у верблюда уникальная память... То есть, все что нужно, контролируется и видится. Было бы желание...

С другой стороны, коррупция в Европе тоже достигла немалых размеров. И зарубежная пресса уже открыто пишет, что наши чиновники покупают политиков на Западе. Просто приезжают с чемоданами денег и покупают.

Опрашивала Анна Яшенко