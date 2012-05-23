В ВР определились, кто же внесет проект изменений в избирательный закон

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании профильного комитета ВР сегодня.

На заседании члены ЦИК Михаил Охендовский и Андрей Магера проинформировали членов комитета ВР, какие технические изменения к закону предлагает Центризбирком.

После этого член комитета Сергей Гордиенко (фракция КПУ) отметил, что комитет по этому вопросу определиться не может и предложил написать письмо председателю ВР Владимиру Литвину относительно поддержки предложений ЦИК и рекомендаций по проведению политических консультаций и созданию новой временной специальной комиссии, которая бы «оценила целесообразность принятия предложений ЦИК».

В то же время народный депутат Украины Василий Демчишен (фракция Партии регионов) предложил внести от своего имени законопроект, предложенный ЦИК, относительно изменений в закон.

По его словам, это будет намного быстрее и сэкономит время, поскольку для создания новой временной специальной комиссии необходимо много времени.

По результатам обсуждения комитет 7-ю голосами «за», 2 – «против» и 2 - «воздержались» поддержал предложения ЦИК относительно изменений в закон и поручил двум депутатам от фракции Партии регионов - В.Демчишену и Александру Касянюку - внести соответствующий законопроект на рассмотрение ВР.