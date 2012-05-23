Омельченко: После 3 июня все подписанные Черновецким решения - незаконны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр Омельченко сегодня на заседании комитета.

Он подчеркнул, что «по закону, 3 июня заканчивается каденция Л.Черновецкого».

А.Омельченко объяснил, что четыре года назад, именно 3 июня Л.Черновецкий принял присягу.

«Если после 3 июня Л.Черновецкий продолжит исполнять обязанности мэра, то все решения, которые он подпишет, будут незаконными», - отметил А.Омельченко.

По его мнению, если ВР назначит выборы мэра Киева через 60 дней после 3 июня, то Л.Черновецкимй будет продолжать исполнять обязанности мэра, но он не может выполнять обязанности дольше, чем 60 дней.

Он объяснил, что обязанности мэра после этого срока может исполнять только секретарь городского совета.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы мэра Киева состоялись в мае 2008 года.

21 мая с.г. председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин поручил профильному комитету рассмотреть вопрос о назначении даты выборов Киевского городского головы на дату проведения очередных местных выборов в 2015 году.

В.Литвин поручил Комитету ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, который возглавляет А.Омельченко, 23 мая обсудить вопрос о дате выборов мэра столицы на заседании комитета.

По словам В.Литвина, «вопрос в одном - когда провести эти выборы».

«Возможно, если комитет предложит и определит дату, то провести эти выборы до 2015 года», - подчеркнул В.Литвин.

Он напомнил, что Конституцией Украины предусмотрено, что срок полномочий избранных на внеочередных выборах заканчивается тогда, когда назначаются общенациональные выборы в органы местного самоуправления.

Последние очередные местные выборы в Украине состоялись осенью 2010 года.