Евродепутат: Англия должна добиваться того, чтобы играть в Польше, а не в Украине

Об этом говорится в распространенном сегодня его пресс-службой официальном пресс-релизе.

"По моему мнению, Англия должна добиваться того, чтобы играть в Польше, а не в стране, чьи власти ведут себя неприемлемо для любого, кому небезразличны права человека и открытая демократия. Я считаю, что позиция политиков, которые бойкотируют Украину, будет иметь влияние. Если политики хотят посетить матчи команд своих стран, они должны сделать это как частные лица. Они направят Киеву четкий месидж: мы хотим, чтобы вы превратились в современное европейское государство и, в конечном итоге, вступили в ЕС, но это требует намного более высоких стандартов политического поведения, чем мы видим в последнее время". - заявил Ч.Теннок.

Европарламентарий, который является спикером консерваторов по внешнеполитическим вопросам в Европарламенте, убежден, что Киев должен получить как можно более четкий и прямой сигнал, что его действия выходят за рамки, и что международное сообщество их не будет терпеть.

В пресс-релизе также отмечается, что в июне Украина вместе с Польшей будет принимать Евро-2012, однако она подверглась шквалу критики из-за заключения и жестокого обращения с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, а также преследования других политических оппонентов власти.

"Высокопоставленные политики ЕС, включая Президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу и Верховного представителя Кэтрин Эштон, заявили, что они будут бойкотировать украинскую часть чемпионата", - напоминается в пресс-релизе.

Согласно расписанию игр Евро-2012, сборная Англия сыграет три групповых матча в Украине, в том числе матч с хозяевами чемпионата.