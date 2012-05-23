Клюев думает, что в ближайшие 5-7 лет на Украину никто не нападет

Украина в ближайшие 5-7 лет должна провести системные реформы в Вооруженных силах, поскольку в это время вооруженная агрессия против Украины маловероятна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев во время парламентских слушаний на тему: «О состоянии и перспективах развития Военной организации и сектора безопасности Украины».

Он сообщил, что в ближайшее время указами Президента Украины будут введены в строй новая Стратегия национальной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Стратегический оборонный бюллетень, Концепция реформирования и развития Вооруженных сил Украины.

По словам А.Клюева, в новой редакции стратегии освещаются новые вызовы и угрозы национальной безопасности Украины, а именно: рост масштабов и опасности международного терроризма, организованной преступности.

Как отметил секретарь СНБО, на основании проекта стратегии была разработана новая редакция Военной доктрины Украины.

А.Клюев подчеркнул, что в доктрине предусмотрено неприменение Украиной военной силы первой, соблюдение международных норм ведения войны, стремление о предоставлении приоритета политическим механизмам разрешения военного конфликта.

Он подчеркнул, что в доктрине отмечено, что «в ближайшие 5-7 лет вооруженная агрессия против нашего государства в форме локальной или региональной войны маловероятна».

«Таким образом, у нас есть время для проведения системных реформ в Вооруженных силах Украины и повышения уровня их боеспособности, в первую очередь, за счет технического перевооружения», - подчеркнул А.Клюев.

Он сказал, что в соответствии со Стратегическим оборонным бюллетенем Украины, до конца 2025 года ВСУ во взаимодействии с другими силами безопасности и обороны «должны быть способны выполнять задачи по назначению в полном объеме»

А.Клюев отметил, что, по оценкам экспертов, угрозы экономической безопасности составляют более 90% из всех видов реальных угроз.

Он отметил, что среди внутренних угроз основное место занимают огромные проблемы в экономической сфере.

По его словам, «крайне актуальным является вопрос повышения энергетической независимости Украины». От этого зависит финансовая стойкость государства», - добавил он.

А.Клюев подчеркнул, что в современном мире «никто не даст нам послабления, никто не будет разбираться с украинскими трудностями».