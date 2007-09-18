Лидер фракции ПР: неразумно проводить сессю Киевсовета сразу после выборов

Лидер фракции Партии регионов в Киевском городском совете Александр ОМЕЛЬЯНЕНКО не исключает, что ближайшее заседание сессии Киевсовета состоится «даже не 1, а 4 октября».

Об этом он сказал УНИАН сегодня после завершения заседания Президиума Киевсовета.

По словам А.ОМЕЛЬЯНЕНКО, на заседании представители фракции ПР озвучили обращение к секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ с просьбой провести сессию в сентябре.

«Мы на президиуме попросили нашего уважаемого секретаря о том, чтобы они все-таки дали нам возможность провести сессию Киевсовета в сентябре. И призвали к тому, чтоб нам не только открыли зал, но и все фракции приняли в ней участие», - сказал лидер ПР в горсовете.

Как отметил А.ОМЕЛЬЯНЕНКО, ответ на эту инициативу руководство городского совета должно дать до конца текущей недели.

Вместе с тем, по его словам, на сегодняшнем президиуме обсуждались вопросы, которые планируется вынести на сессию Киевсовета 1 октября.

А.ОМЕЛЬЯНЕНКО считает, что эта дата выбрана не совсем удачно, поскольку слишком большая моральная нагрузка для депутатов, которые параллельно задействованы в выборах в парламент, назначенніх на 30 сентября.

«Назначать на первое число – это неправильно, но если будет стоять задача - прийти на сессию, мы придем. Но я не исключаю такой ситуации, что эта сессия может быть перенесена на 4 или 5 число. Я думаю, что сессия все-таки будет 4», - сказал А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, очередное пленарное заседание сессии Киевсовета, запланированное на 13 сентября, было перенесено на октябрь. По информации О.ДОВГОГО, озвученной 4 сентября, перенесено заседание только в связи с тем, что абсолютное большинство депутатов задействовано в избирательном процессе.

После этого фракция Партии регионов заявила категорический протест относительно переноса двух пленарных заседаний Киевсовета с сентября (13 и 26 сентября) на октябрь.