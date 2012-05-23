Гриценко: Сокращение армии в условиях внеблоковости - это преступление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Гриценко сказал во время парламентских слушаний на тему: «О состоянии и перспективах развития Военной организации и сектора безопасности Украины».

Он отметил, что «нужно прекратить разговоры о кардинальном сокращении армии и о каких-либо других опасных экспериментах».

«В условиях принятого решения о внеблоковости – это преступление, без преувеличения», - отметил А.Гриценко.

Он подчеркнул, что Украина должна либо отказаться от внеблоковости и искать союзников, либо искать деньги для укрепления обороноспособности.

А.Гриценко отметил, что сегодня в армии Украины «нет ни одного боеспособного батальона, в воздушных силах нет ни одной полностью боеспособной эскадрильи, у ВМФ нет ни одного подразделения кораблей, которое могло бы выполнять все задачи по назначению».

Он отметил, что именно Президент Украины должен осознать ответственность за состояние ВСУ.

«Президент должен осознать, что он Верховный главнокомандующий ВСУ, а не налоговой милиции или каких-то других подразделений внутренних сил, и действовать соответствующим образом», - отметил А.Гриценко.

По его словам, «за два с половиной года президентства Януковича нет ни одного утвержденного документа, который бы определяли направления реформирования ВСУ и сектора безопасности Украины».