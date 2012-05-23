Азаров обманул Януковича
17:07, 23 мая 2012Политика
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Кабинет министров Украины планирует в понедельник, 28 мая, передать в Верховную Раду законопроект о введении налога на роскошь.
Янукович думал, что законопроект о роскоши уж 2 недели, как в парламенте
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с лидерами фракций и руководством ВР отметил необходимость ускорения принятия этого документа.
В.Янукович подчеркнул, что этот документ уже две недели находится на рассмотрении в ВР. При этом председатель Верховной Рады Владимир Литвин отрицательно покачал головой и заметил, что его нет.
"Нет? А мне сказали…", - сказал В.Янукович, повернувшись к премьер-министру Николаю Азарову.
"Окончательный вариант будет в понедельник", - сказал, в свою очередь, глава правительства.
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