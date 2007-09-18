На встречу с Тимошенко в Чернигове пришли больше 50 тысяч человек

Глубокие реформы возможны в Украине лишь после смены власти. Об этом Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на митинге в Чернигове, на который собралось рекордное количество людей – свыше 50 тысяч, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Сегодня мы видим возможность на смену власти. Если мы это сделаем – есть шанс на глубокое реформирование страны», - сказала лидер БЮТ.

Она отметила, что «широкая коалиция – это компромисс с кланами, который разваливает страну».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО выразила возмущение тем, что 90% людей в Украине имеют одинаковые пенсии, которые являются нарушением Конституции.

«Но пока не изменится Конституция, с этим ничего не поделаешь», - сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО считает, что за счет снижения налогов есть возможность иметь расширены базы налогообложения, потому что больше 50% экономики находится в тени. «Для государства это разрушительные факторы», - прибавила она.