Европейские социалисты из-за Тимошенко готовы порвать отношения с ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Страсбурге вице-президент группы социалистов Либор Ручек, выступая в ходе дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко” в Европарламенте.

“Год назад меморандум был подписан, где мы высказались за помощь в развитии страны, а также партии, в соответствии с нашими стандартами. И мы призываем наших коллег из Партии регионов реализовать то, на что они согласились”, - сказал депутат, отвечая на вопрос своих коллег.

При этом представитель социалистов отметил, что нынешний год станет определяющим для отношений Украина-ЕС как в вопросе развития дела бывшего украинского премьера Ю.Тимошенко, так и в вопросе проведения честных и свободных выборов.

В свою очередь другой представитель группы социалистов, сопредседатель Парламентской ассамблеи ЕвроНЕСТ Кристиан Вигенин не исключил возможности расторжения меморандума с Партией регионов, если ситуация в стране не изменится.

“Если мы не увидим изменений, мы пересмотрим это соглашение, и мы это четко сказали нашим партнерам”, - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что сегодня социалисты пытаются использовать свои отношения с Партией регионов для того, чтобы быть посредником в “деликатной ситуации”, которая сложилась с процессами против лидеров оппозиции.

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Как сообщал УНИАН, после дебатов Европарламент планирует одобрить резолюцию по Украине. Голосование запланировано на четверг, 24 мая.

На прошлой неделе председатель фракции социал-демократов в Европарламенте Ганнес Свобода не исключил возможность расторжения соглашения о сотрудничестве с Партией регионов, если в Украине не прекратятся преследования оппозиционных политиков.

«И я, и Мартин Шульц (бывший председатель фракции Прогрессивного альянса социал-демократов, ныне - президент Европейского парламента – УНИАН), осознавали риски, связанные с подписанием этого соглашения. Но тогда нашу инициативу поддерживали многие люди, в том числе послы многих стран, которые на тот момент работали в Украине. Считаю, попробовать стоило. Но до сих пор я не увидел существенной готовности украинской стороны прислушаться к нашим замечаниям и предложениям. Де-факто, это соглашение заморожено. Если в течение последующих месяцев не произойдут радикальные изменения в Украине, я выступаю за расторжение этого соглашения», - сказал главный социал-демократ.