Томенко возмущается: Такого антинародного документа оппозиция еще не видела

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что, по мнению оппозиции, более «непрофессионального, неподготовленного, антинародного документа оппозиция еще не видела».

Н.Томенко подчеркнул: «Видно, что правительство точно знает, чем закончится избирательная кампания, поскольку полностью забирает полномочия у парламента относительно формирования бюджета». По его словам, «очевидно, правительство знает, что проигрывает нынешняя власть выборы».

По словам Н.Томенко, «за всю историю парламента еще не было такого, чтобы бюджет формировался по документу, написанному Администрацией Президента».

Он отметил, что в документе не определено, каким будет курс гривни, а лишь сказано, что он «будет гибким по отношению к мировым валютам». «У меня вопрос: кто будет гнуть эту гривню?», - заявил Н.Томенко.

Он подчеркнул, что правительство не предоставило «ни одного показателя, по которому будет готовиться бюджет».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, Верховная Рада приняла постановление«Об Основных направлениях бюджетной политики на 2013 год».

За данное решение проголосовали 240 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали фракции «БЮТ-Батькивщина», НУ-НС и КПУ.