Эксперты поймали Колесниченко на лжи

Об этом Украинской правде сообщил коллектив авторов заключения.

По их словам, группа ученых КНУ им. Шевченко подготовила экспертное заключение, указав на все негативы предлагаемого законопроекта.

"Поэтому более удивляет появление 18 мая с. г. в интернете информации с "громким "заголовком: "В Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко поддержали необходимость принятия законопроекта "Об основах государственной языковой политики", что является откровенным искажением фактов и цитат экспертного заключения ", - сообщили эксперты.

Кроме того, авторы передали текст заключения, в котором указывается, что данный законопроект "содержит ряд нечетких формулировок и противоречий, а потому требует доработки".

Кроме того, эксперты отметили, что "вопрос государственного статуса украинского языка имеет стратегический вес в контексте целостности государства, его силы и способности к воспроизводству общеевропейских и мировых приоритетов во всех сферах жизни".

"Бросается в глаза несоответствие некоторых положений законопроекта заявленному в п. 2 ст. 5-й принципу "обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории государства ", - говорится в заключении.

Таким образом, вопреки задекларированному принципу, государство фактически устраняется от обеспечения функционирования украинского языка в телерадиоэфире (п. 3 ст. 24) и печатных средствах массовой информации (п. 6 ст. 24).

Итак, государственных гарантий развития украинского языка в этих сферах практически нет, свидетельством чего является, по сути, положение с украиноязычной общегосударственной периодикой.

Кроме того, эксперты отметили, что ознакомление с текстом проекта Закона дает основания утверждать, что "для создания его концепции и самого изложения не привлекались отечественные специалисты-филологи, в частности социолингвисты и социологи языка, поскольку, кроме концептуальных ненаучных утверждений, текст также содержит логические, стилистические и пунктуационные ошибки ".