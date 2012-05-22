В МИД переживают, что резолюция Европарламента окажет давление на суд по делу Тимошенко

В Украине обеспокоены, что одобрение Европарламентом резолюции по ситуации в Украине на этапе подготовки к слушаниям дела экс-премьера Юлии Тимошенко в кассационной инстанции может оказать давление на суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Нас тревожит тот факт, что одобрение резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине на этапе подготовки к слушаниям дела Ю.Тимошенко в кассационной инстанции может представлять элемент давления на суд и привести к нежелательной политизации процесса», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, в случае принятия решения о подготовке документа МИД Украины надеется, что в процессе работы над резолюцией будут учтены договоренности, достигнутые в ходе недавнего визита в Брюссель премьер-министра Украины Николая Азарова относительно взаимодействия с Европейским парламентом в вопросе лечения Ю.Тимошенко и наблюдения за кассационным процессом по делу Ю.Тимошенко.

Он отметил, что в Украине внимательно относятся к позиции Европарламента по поводу ситуации в Украине. Об этом свидетельствует прогресс Украины в выполнении ряда положений предыдущей резолюции Европарламента по Украине, сказал А.Дикусаров.

В частности, по его словам, в октябре прошлого года Украина избавилась от устаревшего уголовного законодательства советского образца и приняла современный Уголовный процессуальный кодекс, который отвечает самым высоким демократическим стандартам.

По его словам, в повестке дня также остаются вопросы разграничения политической и криминальной ответственности в соответствии с международными стандартами, которые сейчас разрабатываются в рамках Совета Европы.

Он заверил, что после принятия общих для всех государств - членов Совета Европы стандартов Украина как ответственный член Совета Европы будет готова применить их на национальном уровне.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский парламент обсуждает новую резолюцию по Украине. За окончательную редакцию текста резолюции по Украине Европарламент будет голосовать в четверг, 24 мая.

Ранее, 16 мая, по итогам встречи в Брюсселе с президентом Европарламента Мартином Шульцем премьер-министр Украины Н.Азаров сообщил, что ЕС направит в Украину юристов для участия в рассмотрении кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по "газовому делу".

Высший специализирован суд Украины по гражданским и уголовным делам 15 мая начал рассмотрение кассационной жалобы защиты Ю.Тимошенко на решение суда первой инстанции, который осудил экс-премьера в октябре 2011 года к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с РФ в 2009 году.

Рассмотрение перенесено на 26 июня в связи с отсутствием на судебном заседании Ю.Тимошенко, а также в связи с необходимостью изучения дополнительных материалов дела.