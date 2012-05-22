Регионалы «ведут работу с депутатами» по скандальному закону о языках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил народный депутат из фракции НУ-НС Олесь Доний.

В частности, по его словам, данный законопроект имеется в повестке дня на четверг.

В то же время О.Доний отметил, что в случае принятия соответствующего законопроекта в целом об украинском языке в городах можно забыть. «Ведь под вывеской либерализма, гуманизма и демократизации четко утверждается идея, что ни в университетах, ни на телевидении, ни в тех городах, где хотя бы 10% людей считают своим родным языком русский, обязательности относительно украинского языка не будет», - сказал народный депутат.

В свою очередь один из авторов законопроекта, народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заметил, что говорить о принятии в целом уже на этой неделе соответствующего закона нельзя.

Он объяснил это тем, что между первым и вторым чтением депутаты имеют право вносить свои поправки. «Однако фракция Партии регионов и КПУ однозначно будут поддерживать данный закон», - сказал он.

В.Колесниченко объяснил, что сейчас ведется и работа с другими депутатами. «Я думаю, что мы найдем достаточное количество голосов, чтобы его принять в первом чтении», - сказал он.

При этом народный депутат добавил, что скорее всего, будет сокращена подготовка соответствующего законопроекта ко второму чтению.

Справка УНИАН. Народные депутаты от Партии регионов С.Кивалов и В.Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.