В Одессе кампанию регионалов профинансируют из «народного бюджета»

Планы без стратегии

Чем ближе старт избирательной кампании, тем чаще случаются политические скандалы, активнее становятся претенденты в депутаты. Иногда возникает впечатление, что некоторые без телекамер шагу не сделают. Одесский институт политической информации составил рейтинг упоминаемости политиков в СМИ. Первенство прочно захватили мэр Алексей Костусев, спикер объединенной оппозиции Александр Остапенко и глава Одесской ОГА Эдуард Матвийчук. Чуть меньше 10 тысяч упоминаний зафиксировано в Интернет-СМИ с начала года о Евгении Царькове, Юрии Кармазине, Эдуарде Гурвице, Игоре Маркове, Сергее Гриневецком, Сергее Кивалове, Алексее Гончаренко.

Упоминаемый фактаж о применяемых методах борьбы за парламентские мандаты шокирует как масштабностью, так и цинизмом в отношении избирателей. Вот лишь несколько красноречивых сообщений: депутат Крук пошел в народ: «регионалы» обещают детям 20 миллионов на школу; одесских дорожников одели в майки «Народный бюджет» с логотипом ПР, нардеп-коммунист Царьков оказался... буржуем-миллионщиком; цинизм в подкупе избирателей достиг предела. Игорь Марков раздает продпайки на мусоровозе; прокуратура прививает Гурвицу боязнь к делу Смоляра…

Однако особый резонанс вызвал обнародованный прогноз председателя Одесского облсовета Николая Пундика насчет ожидаемых результатов выборов-2012. «На парламентских выборах мы намерены набрать в Одессе больше голосов избирателей, чем все остальные политические силы вместе взятые. Процент нас вообще не интересует – важны абсолютные цифры», – подчеркнул руководитель одесского избирательного штаба Партии регионов. Впрочем, при этом наотрез отказался от любых комментариев по поводу избирательной стратегии местных "регионалов", за счет реализации которой удастся достигнуть рекордных результатов. Видимо, полагая, что оценить ее особенности вполне способны политические оппоненты.

Яценюк знает про список

И действительно, ждать долго не пришлось: посетивший 17 мая Одессу лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк на встрече с журналистами не стал скрывать негодования в связи с преследованиями силовиками предпринимателей, поддерживающих Объединенную оппозицию. Учитывая созданный репрессивный климат, отметил политик, комментируя по просьбе УНИАН ситуацию на Одесщине, «в областном штабе Объеденной оппозиции вынуждены пока воздержаться от обнародования имен наших претендентов в члены парламента, поскольку правоохранительные органы уже начали преследование одного из возможных кандидатов-мажоритарщиков».

Более того, подчеркнул лидер «Фронта», «нам известно, что в Администрации президента и СБУ составлен список, который состоит из около 500 человек. Это список людей, которые уже сейчас поддерживают Объединенную оппозицию или готовы ее поддержать. Это те, кто не с Партией регионов». Причем, акцентировал политик, «речь идет как о предпринимателях, так и о тех, у кого есть собственные СМИ, или тех, кто уже получил представительский мандат в советах разных уровней».

Впрочем, заявление не произвело на малейшего впечатления на руководство Одесщины. Глава ОГА Эдуард Матвийчук, возглавляющий по совместительству облорганизацию Партии регионов, постарался, что называется, его в упор не заметить. Хотя не преминул заверить избирателей с экрана ОГТРК: властью «будут обеспечены прозрачные выборы и равные возможности для всех кандидатов. Это то, чем будет заниматься облгосадминистрация. Я лично не намерен баллотироваться в парламент. У меня достаточно еще нерешенных задач и планов по тем проектам, которые реализуются в городе и области. В первую очередь, это проект «Народный бюджет», который включает в себя свыше 8 тысяч конкретных дел, которые выполняются в этом году в регионе…»

«Народный бюджет» перекочевал из России

Примечательно, что одесские «регионалы» протянули через облсовет проект «народного бюджета» большинством голосов, позаимствовав его минувшей осенью у путинской «Единой России», когда российские партнеры Партии регионов его реализовали в качестве успешной предвыборной технологии. И хотя к совершенствованию процесса формирования местных бюджетов этот проект отношения не имеет, однако благодаря «внедрению» его в украинские реалии депутаты-«регионалы» получили возможность дополнительного пиара под бело-голубыми флагами на сходках и собраниях избирателей. После чего 10-я сессия облсовета поддержала инициативу лидера «регионалов» Матвийчука, выделив 535 млн. грн. из бюджета на финансирование 50 приоритетных объектов. Вопреки протестам ряда депутатов вскоре был принят и «народный бюджет» Одессы, который некоторые члены горсовета назвали «лженародным, или бюджетом избирательной кампании кандидата» в депутаты Верховной Рады. Аргументации перекраивания ранее принятого горбюджета-2012 и «созыва 15 марта чрезвычайной сессии не прозвучало, кроме требований пиар-технологий, технологий обмана», заявил при обсуждении проекта внефракционный депутат-юрист Сергей Бовбалан.

Он обратил внимание на то, что авторы проекта почему-то крайне несправедливо распределили средства «народного бюджета» на ремонт дорог: Суворовскому району города, на улицах которого задолго до старта кампании появились билборды «Доверяй делам. Геннадий Труханов», выделили 43,8 млн. грн. – в полтора раза больше, чем трем остальным районам. Если в июле «увидите среди кандидатов в депутаты Верховной Рады по Суворовскому району фамилию Труханова, вы поймете «случайность» распределения 65% средств городского бюджета развития именно на Суворовский район, – заявил Бовбалан. – И, конечно, «не заподозрите» в этом откровенное использование административного ресурса в пользу конкретного кандидата. Поскольку лидер одесских «регионалов» Труханов «объяснил такое распределение бюджета волеизъявлением горожан в ходе проведенного опроса, каждый сможет оценить сознательность жителей Приморского и Киевского районов, голосовавших за ремонт дорог преимущественно в Суворовском районе».

И действительно, дело даже не в том, что опрос избирателей как способ распределения бюджета Бюджетным кодексом не предусмотрен. Законодательство рассматривает органы власти как компетентные, способные принимать решения и по эффективному наполнению бюджета, и по эффективному его расходованию. Однако вместо системного решения назревших проблем детских садов, поликлиник, внедрения инновационных технологий проводится дорогая пиар-кампания за счет бюджета с сужением сферы ответственности власти за реализацию «народного бюджета». Таким же подходом, видимо, объясняется и то, что символика «народного бюджета» непременно присутствует как на рабочих куртках ремонтников дорог, так и на технике компании, выполняющей в Одессе дорожные работы. Что за символика? Рабочие — в голубых жилетках, техника — с голубыми же баннерами. Дабы избиратель четко запомнил, с какой именно партией связан ремонт дорог и исполнители «народного бюджета». Или точнее – кто противоправно использует бюджеты разных уровней в целях политической рекламы.

Причем руководство одесской облорганизации ПР утверждает, что масштабы использования бюджетных средств будут увеличиваться в рамках указанного проекта. По словам Матвийчука, «работы ведутся и будут вестись на более, чем 8 тысячах объектов. Это – новые школы, стадионы, дороги и многое другое. Одной только облгосадминистрацией отмобилизовано более 300 млн. грн. для работ на социально значимых объектах сельских и поселковых советов». Кроме того, свыше 46 млн. грн. будет субсидировано на эти цели из госбюджета.

Лидер фракции «Батькивщина» в Одесском облсовете Сергей Веселов полагает, что применение «регионалами» российских политтехнологических новшеств стало возможным вследствие того, что большинство украинцев за годы правления нынешнего режима обеднели. Вот многие и не отвергают продпайки или иные подачки из рук магнатов, борющихся за парламентские мандаты. Считает, что это вызвано прежде всего принятием нового Налогового кодекса, лишившего многих граждан существенной части доходов, а также отменой различных льгот на фоне постоянного роста коммунальных и других тарифов. «Уровень благосостояния большинства людей так резко не падал даже в течение 2008-2009 годов, – акцентирует Веселов, – когда Украину накрыла волна экономического кризиса. Что касается программ социальной помощи, выполнение которых неутомимо пропагандирует правительство и руководство Одесской области, то сейчас реализуется не более 32 из полусотни программ оказания помощи населению».

По мнению политолога Валерия Песецкого, эти реалии и могли подвигнуть лидера «регионалов» Одесщины воспользоваться апробированной «единороссами» популистской фишкой для укрепления «президентской вертикали» и распределения средств «народных бюджетов» для финансирования агитаторов от ПР.

Местные схватки

Матвийчук инициировал путем формирования областного предвыборного штаба новый формат отношений с претендентами на участие в парламентской гонке, прежде всего мажоритарщиками. Став своеобразными ретранслятором губернаторского лозунга «Люди решают – власть делает» в горсовете Труханов смог пообещать жителям Суворовского района Одессы, на который обратил взор, помощь в ремонте дорог и благоустройстве гидропарка Лузановка, возведении спортивного комплекса и современной поликлиники. Соискатель мандата от избирателей Измаильского округа Юлий Крук также явится перед ними не с пустыми руками – поможет в строительстве средней школы стоимостью около 20 млн. грн., асфальтировании дороги в селе Кирнички, на что будет потрачено 800 тыс. грн., в рамках согласованного «народного бюджета». В райцентре Котовск претендент в депутаты Леонид Климов окажет финансовую поддержку при капремонте школ №6 и №9, реконструкции детсада №13 на 140 мест, изготовлении проектно-сметной документации для реконструкции очистных сооружений «Южные» и напорного коллектора. Это запланировано осуществить в рамках проектов «народных бюджетов», согласованных областным советом и советами других уровней. Хотя, видимо, не так уж просто будет разграничить, какая часть денежных средств поступит для возведения этих и других объектов от спонсоров, а какая реально заложена в принятых депутатами бюджетах, которые теперь, согласно политическому новоязу, видимо, следует, именовать «антинародными».

По состоянию на 21 мая уже увязли в острой конкурентной схватке за парламентские мандаты по Киевскому избирательному округу №133 зампред Одесского областного совета «регионал» Алексей Гончаренко и лидер партии «Родына» Игорь Марков. Лидер общественной организации «Качество жизни» пользуется поддержкой ПР и связями в столичных кругах, а ностальгирующий по Российской империи Марков развернул массированную обработку электората с помощью подконтрольных СМИ. От оппозиции по этому округу, вероятно, выдвинется и лидер фракции «Фронта перемен» в горсовете Александр Остапенко – отставной полковник и спикер Объединенной оппозиции.

По Малиновскому округу №134 выдвинулся первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны, экс-губернатор Одесской области в 1998–2005 годах Сергей Гриневецкий, причем, насколько известно, по согласованию с руководством штаба ПР. Что по существу делает бесперспективной конкуренцию с ним экс-депутата ВРУ Алексея Козаченко и его бизнес-партнера, возглавляющего депутатскую фракцию ВО «Батькивщина» в горсовете Геннадия Чекиту.

Правоверный «регионал», возглавляющий Комитет ВРУ по вопросам правосудия, и почетный президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов будет баллотироваться по Приморского округу №135, что также не оставляет надежд на успешную конкуренцию представителю Объедиенной оппозиции – заместителю председателя Одесской горорганизации ВО «Батькивщина Владимиру Усову.

Что касается Суворовского округа №136, то здесь, как отмечалось, вероятному мажоритарщику экс-мэру Одессы Эдуарду Гурвицу решил бросить перчатку лидер депутатской фракции ПР в горсовете Геннадий Труханов. Уже давно развернул уличную наглядную агитацию, провел ряд акций социального характера, однако все усилия, по мнению экспертов, могут пойти насмарку, если Гурвиц таки сочтет целесообразным включиться в борьбу за депутатский мандат. Поскольку здесь сосредоточена традиционная электоральная база Гурвица. И выдавленная властями победа над ним Алексея Костусева вовсе не означает поражения в глазах его сторонников.

Причем весьма заинтересован в его баллотировании и областной штаб Объединенной оппозиции, возглавляемый лидером фракции «Фронта перемен» в областном совете Сергеем Фаермарком. Кстати, многоопытного Гурвица и его молодого соратника Андрея Юсова, известного в Украине соучредительством партии «Пора» и успешным руководством управлением молодежной политики одесской мэрии, многие политологи считают наиболее реальными победителями в конкуренции за парламентские мандаты.

Вряд ли удастся кому-либо из столичных «десантников-тяжеловесов» также обойти в предвыборной гонке по Котовскому округу №137 экс-лидера одесских «регионалов» народного депутата Леонида Климова. Практически начав избирательную кампанию еще в минувшем году, владелец «Имексбанка» Климов системно «отрабатывает» населенные пункты при поддержке местных «регионалов». Вступить с Климовым в схватку за электорат может, по мнению политологов, лидер областной организации «Фронта перемен» Владимир Немировский, являющийся владельцем одесского ЧАО «Стальканат-Силур». Также способен создать сильную конкуренцию представитель команды Дмитрия Фирташа – Иван Фурсин, имеющий отношение к «Мисто-банку» и некоторым объектам Одесской киностудии, однако пока никаких шагов в этом направлении ими не предпринимается.

Вполне возможно яростное столкновение за кресло в парламенте по Раздельнянскому округу №139 между депутатом Одесского облсовета от ПР Александром Пресманом и начальником Ильичевского морского торгового порта Александром Григорашенко. По некоторым сведениям, не скрывает своей поддержки кандидатуры Григоращенко, в частности, вице-премьер-министр Борис Колесников. Однако в областном штабе ПР пока не торопятся с ответом – с учетом оказания широкой финансовой помощи бизнесмена в реализации проектов «народного бюджета» в сельских районах. Определенную конкуренцию Пресману могут также составить директор Департамента морского и речного транспорта Украины Владимир Севрюков и лидер областной организации КПУ народный депутат Евгений Царьков.

67-летний мэр Ильичевска «регионал» Валерий Хмельнюк намерен пройти в парламент по Беляевскому округу №140. По некоторым сведениям, пока единственным его реальным оппонентом является экс-начальник управления МВД Украины в Одесской области Михаил Яцков. Правда, в областном штабе ПР утверждают, что отставной генерал находится в Беляевке лишь в качестве куратора выполнения районного «народного бюджета». Однако неожиданная «утечка» информации из прокуратуры Одесской области об отсутствии претензий к нему со стороны следствия по уголовному делу о преступной халатности при нейтрализации группы киллеров Дикаева может свидетельствовать о том, что участие Яцкова в гонке за мандатом не исключается. Правда, в случае очередной неудачи конкуренты непременно напомнят генералу-пенсионеру его донецко-горловское происхождение.

Жесткую конкуренцию предрекают политологи в Татарбунарском округе №141 – между претендентами от ПР Виталием Барвиненко, лидером облорганизации ПСПУ Ольгой Соловенко и лидером фракции КПУ в Белгород-Днестровском горсовете полковником Филиппом Сидоренко. Однако наиболее опасным конкурентом нардепа-перебежчика от БЮТ считают действующего главу Килийской райгосадминистрации Ивана Поджарова, имеющего многолетний опыт участия в выборах.

В Арцизском округе №142 уже определилось несколько претендентов-тяжеловесов: президент Ассоциации болгар Украины, депутат облсовета Антон Киссе, народный депутат от ПР Игорь Плохой и экс-глава Одесской ОГА Иван Плачков, приостановивший членство в рядах партии «Удар» и заявляющий, что намерен участвовать в выборах как бизнесмен. Политологи прогнозируют, что схватка между первыми двумя политиками и определит победителя. Впрочем, возможен и четвертый участник гонки – государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Федор Влад.

Впрочем, ситуация развивается очень быстро, и события ближайших недель позволят более точно спрогнозировать развитие предвыборных перипетий в борьбе одесситов за парламентские мандаты.

Михаил Аксанюк