Кто возьмет Харьков?

Несмотря на всю схожесть, в каждом регионе и каждом большом городе нынешние выборы имеют свой колорит и свои «фишки». В Харькове, скажем, в последние дни начали гулять слухи о том, что явка избирателей может оказаться чрезвычайно низкой, вплоть до того, что выборы окажутся под угрозой срыва. Сколько в этом правды? Реальна ли такая перспектива или «настойчивые» слухи не более, чем разработка чьих-то политтехнологов? И если так, кому это выгодно?

Харьков – яркий в политическом плане город. Традиционно интеллектуальная столица Украины порождала ярких политиков, пусть даже не имея при этом собственного консолидированного регионального политического лобби. Сегодня также процессы, которые бурлят в городе, постепенно накаляют ситуацию в информационном пространстве. Несмотря на высокую степень политической апатии и снижении рейтинга доверия к политическим институтам по всей стране, в Харькове эксперты отмечают необычайную политическую активность. Происходит это, по мнению тех же экспертов, поскольку здесь национальные интересы тесно переплетены с местной проблематикой, и политическое соперничество идет не только между Януковичем, Тимошенко и Ющенко, но и между регионалами во главе с мэром Михаилом Добкиным, командой бютовца Александра Фельдмана и нашеукраинцами во главе с губернатором Арсением Аваковым.

До выборов осталось немногим более десяти дней, основные игроки в ближайшее время начнут выкладывать все свои козыри. И теперь становятся понятными стратегические задумки команд.

Непростая ситуация у харьковских регионалов. Партия, которая взяла показательное большинство в городском и областном советах, проведя собственного мэра, сегодня вынуждена отчаянно сражаться не только за сохранение рейтинга, но и за сохранение своего политического лица. Многочисленными промахами мэра Михаила Добкина и секретаря горсовета Геннадия Кернеса оппозиция воспользовалась достаточно эффективно. Ставка на маргинальный электорат во время избирательной кампании, как показала практика, является выигрышной. Однако для того, чтобы сохранить за собой властные рычаги и кресло мэра, необходимо было ориентироваться на думающего избирателя, тем более в таком городе как Харьков, переходить от уличной риторики к интеллектуальной дискуссии. В этой дискуссии команда Добкина была не сильна, пытаясь оппонировать вдогонку.

Попытки же областных лидеров ПР выровнять ситуацию привели к мелкой подковерной возне и дискредитации партии. Споры внутри партии, взаимные обвинения в коррупции, перетягивание каната полномочий, активная информационная война — все это привело к тому, что ПР перестала играть привычную ей роль регионального лидера. Ряд политиков, ранее традиционно ориентировавшихся на нее, стали поглядывать по сторонам и вести кулуарные переговоры с оппонентами. Именно этим объясняется определённый имиджевый и кадровый отток из ПР в пользу КПУ (в первую очередь) и БЮТ (во вторую).

Перманентные конфликты в партии вынудили вмешаться центральное руководство. Как результат — невключение Михаила Добкина в партийный список, личный нагоняй от Януковича. В то же время, очевидно, даже вмешательство Януковича не разрешило конфликтов внутри структуры.

А главное, для Партии регионов остается открытым вопрос возвращения доверия и популярности накануне выборов. Очевидно, что недотягивание до предыдущего результата по области будет расценено центральным руководством как серьезное поражение. Анализ же тенденций свидетельствует, что предпосылок для электорального успеха ПР нет.

Непростая ситуация и в «Нашей Украине». Если по сообщениям различных источников в БЮТ, Харьковскому региональному подразделению блока поставлена задача улучшить предыдущий парламентский результат минимум на 5-15%, то для НУ-НС сохранение прежних позиций будет серьезной победой команды Авакова-Ющенко (Ярослава). Некоторые политологи полагают, что причина в том, что личный рейтинг Авакова «гасится» рейтингом партии Президента. Другие утверждают, что основной проблемой является как раз имидж Авакова, вынуждая его позиционироваться строго в узко идеологических рамках, расширить которые крайне сложно. В любом случае Аваков будет играть весомую роль в харьковской политике, однако, как показывают результаты многих фокус-групп, его харизматичности недостаточно, чтобы «вытянуть» рейтинг всей политической силы в регионе.

На этом фоне с хорошей динамикой в Харькове кампанию удаётся вести БЮТ. Есть рост рейтинга политической силы в целом и ее регионального лидера – Александра Фельдмана, в частности. Именно в Харькове пока что реализовано самое впечатляющее действо с участием Тимошенко – 50-тысячный митинг. Именно БЮТ в Харькове говорит о необходимости проведения досрочных выборов в местные советы, четко называя кандидата в городские головы — Александра Фельдмана. БЮТ вообще в этой кампании отбросил осторожность и взвешенность: блок достаточно агрессивно наступает на позиции конкурентов, стремясь увести от них электорат. Несмотря на то, что нынешняя короткая предвыборная кампания не рассчитана на реализацию далеко идущих стратегических планов, харьковские БЮТовцы идут на это, пытаясь максимально усилить мотивацию избирателя – «своего» и «чужого».

Кому в этой ситуации выгодно снижение явки?

БЮТ нужно на участках максимальное количество избирателей, так что искусственно сокращать явку – не в его интересах.

Блок НУ-НС активно борется за своего избирателя, однако пока у избирателя НУ-НС отсутствует достаточно сильная мотивация прийти на избирательные участки. Соответственно, намеренное снижение явки не выгодно блоку.

Как не парадоксально, несмотря на бесспорное лидерство Регионов во второй столице Украины (напомним, на прошлых парламентских выборах регионалы взяли в Харькове более 50 % голосов), именно в тамошних местных штабах могли бы «не возражать» против такой перспективы.

Идти на открытый срыв выборов, спасая собственное политическое будущее, местному руководству, безусловно, никто не позволит. Хотя бы потому, что здесь, в Харькове при всех потерях рейтинга ПР всё равно получит результат выше, чем соперники. И зарыть этот результат никто, безусловно, не даст.

В то же время, бороться с оттоком своего избирателя регионалы, очевидно, уже не могут. Так что не будет большой натяжки сказать, что именно ПР заинтересована в максимальной потере мотивации избирателя приходить на участки, в максимальном снижении явки.

Остается дожить до 30 сентября, чтобы убедиться в верности или ошибочности этого взгляда. Судьба миллионного города зависит теперь уже от того, отсеют ли его избиратели агитационную «лапшу» от реальных дел и фактов, и не подведет ли их интуиция в выборе.

Владислав Мироненко