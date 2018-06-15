Украденные в Киеве пулеметы стоит искать за пределами Украины

Пулемет Калашникова танковый (ПКТ) является мощным автоматическим оружием, предназначенным для уничтожения живой силы и огневых средств противника. Более 80 штук ПКТ были похищены злоумышленниками на одном из госпредприятий Киева и реализованы не известно кому. Это, прямо скажем, скандал похуже, чем распродажа автоматов во Львовском университете внутренних дел. Бурное воображение рисует жуткие картины «массакра», учиненные теми, в чьих руках окажется это оружие. Ну и, конечно, можно не сомневаться, что разговоры о том, что в Украине готовится вооруженное восстание против действующей власти возобновятся с новой силой. Но вот проблема, использование ПКТ по его прямому назначению вне танка или другой бронетехники весьма затруднено. Учитывая, что сообщений о массовой пропаже танков или БТР пока не поступало, можно сделать вывод, что пулеметы покинули территорию Украины, так как были проданы тому, у кого есть на что их устанавливать. С одной стороны, это несколько успокаивает — значит, пулеметы не оказались в распоряжении криминальных группировок, но, с другой – может обернуться серьезными неприятностями для Украины, как одного из крупнейших мировых поставщиков вооружений и военной техники...

Украина не Ливия

Напомним, что 17 мая пресс-центр Военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщил о том, что его сотрудниками во взаимодействии с военной контрразведкой СБУ была разоблачена преступная схема похищения на протяжении 2010-2011 годов более 80 танковых пулеметов Калашникова.

Факты незаконного завладения оружием путем злоупотребления служебным положением и подлога документов были разоблачены на одном из государственных предприятий в Киеве. В последующем эти пулеметы, принадлежавшие Вооруженным силам Украины, были реализованы, чем государству были нанесены убытки на сумму более 1,15 млн. грн. По данному факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Информации критически мало и вряд ли до окончания следствия ее станет больше. Но и того, что уже известно хватает, чтобы серьезно задуматься над побудительными мотивами злоумышленников.

Для начала попробуем разобраться, что же из себя представляет ПКТ. Данный пулемет является модификацией пулемета Калашникова калибра 7,62x54R (довольно мощный винтовочный патрон, который не следует путать с более слабым промежуточным патроном 7,62х39, применяемом в АК-47, АКМ и ручном пулемете Калашникова (РПК). В отличие от РПК, ПК имеет быстросъемный ствол, что позволяет вести из пулемета непрерывный автоматический огонь. Но платой за высокую огневую мощь стали габариты и вес ПК — длина пулемета 1 м 16 см, а вес 7,5 кг, то есть в два раза больше, чем весит автомат Калашникова, и это без патронов и станка, который весит еще 4,5 кг. Если же говорить о танковой версии ПК, то ее вес составляет 10,5 кг за счет более тяжелого, чем у ПК, ствола. К чему эти технические подробности, спросит читатель. Да к тому, что пулемет Калашникова во всех своих модификациях весьма громоздкое оружие, огонь с рук из него задача не тривиальная даже для крупного мужчины, хотя «Рембо стайл» никто не отменял. В общем, это оружие не представляет практического интереса для криминальных элементов по причине полной невозможности скрытного перемещения с этим пулеметом в городских условиях.

Но даже не это самое интересное, как уже было сказано, похищены были именно пулеметы Калашникова танковые. Если мы посмотрим на изображение этого пулемета в Интернете, то в глаза сразу бросится, что он лишен рукояти управления огнем и приклада, а вместо спускового крючка у него электроспуск, подключаемый к бортовой электросети танка. Вместе с тем в комментарии УНИАН российский эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер отметил, что «в принципе ПКТ вполне может стрелять вне танка – на нем есть ручной спуск, правда нет прицельных приспособлений, тем не менее, любой слесарь-умелец легко приспособит этот пулемет для использования на автомобиле или с кустарного станка». Соглашаясь с мнением эксперта, все-таки отметим, что привлечение «слесаря-умельца» – это не маловажная деталь, особенно учитывая масштабы хищений. Переделка более 80 танковых пулеметов – большой кусок работы, которая должна была быть выполнена в условиях полной секретности. Но мы же не в Ливии, где в любой автомастерской научились превращать обычные внедорожники в зенитные установки. Все это говорит о том, что оседание украденных ПКТ в Украине стремится к абсолютному нулю. Так куда же они могли деться?

Заказчик бедный, но иностранный

Единственным логичным предположением кажется их продажа в обход спецэкспортера одной из стран, которые ранее закупали партию бронетехники, в той же Украине или другой стране, торгующей на мировом оружейном рынке советской военной техникой.

В комментарии УНИАН директор исследовательских программ Центра исследований армии конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей Згурец согласился, что одним из наиболее вероятных вариантов использования ПКТ может быть их продажа некоему зарубежному заказчику для доукомплектации бронетехники, поставленной ранее по вполне официальному контракту. «Но этот вариант сразу бросает тень на органы экспортного контроля, которые в таком случае не справились со своими функциями», - признал эксперт и добавил: «Хотя очевидно, что внутри страны эти пулеметы вряд ли кому-то нужны».

Вместе с тем Згурец обратил внимание на тот факт, что за последние полтора месяца в медиапространство Украины было целых три вброса информации о нелегальном обороте оружия, тогда как ранее подобная информация появлялась крайне редко. «Сначала была история с пистолетами, которые якобы незаконно производило и хранило одно из запорожских госпредприятий, затем стало известно о том, что киевская фирма «Энергия-2000», специализирующаяся на разработке и изготовлении тренажеров для военной техники, пыталась контрабандой вывезти в Казахстан один из своих тренажеров для Т-72. При этом прекрасно известно, что тренажер везли на международную оружейную выставку KADEX-2012. Теперь нам говорят о 80 похищенных пулеметах», - отметил эксперт. Все это, по мнению Згурца, свидетельствует о том, что контролирующие органы Украины, включая контрразведку СБУ, в последнее время заметно активизировали свою деятельность в сегменте контроля за оборотом вооружения и военной техники.

И в этом нет ничего плохого: контроль за оборотом оружия, а тем более за его экспортом, важнейшая задача государства, желающего сохранить уважение на международной арене.

Но все же автор хотел бы от себя добавить, что для какой-нибудь бедной африканской страны даже МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр легкий бронированный) представляет весьма серьезную военную технику. Известно, что эти бронетранспортеры еще советского производства поставлялись Украиной зарубежным заказчикам в товарных количествах. Единственным вооружением МТ-ЛБ является именно ПКТ. Интересно, что благодаря своей высокой проходимости, тягач без пулемета вполне может быть поставлен в качестве строительной техники для использования в труднодоступных районах. Но так же понятно, что страны, в которых годами продолжаются этнические и политические конфликты (а ООН жестко ограничивает им поставки вооружений), вполне могут использовать МТ-ЛБ отнюдь не в мирных целях. Стоит только «доукомплектовать» МТ-ЛБ пулеметом и перед нами бронемашина для действий на пересеченной местности, к тому же еще и плавающая.

С учетом риска того, что украденные пулеметы могли быть реализованы в какую-нибудь «горячую точку», ранее обзаведшуюся «гражданской» бронетехникой, хочется надеяться, что Военная прокуратура не поспешила со своими заявлениями о факте хищения. Иначе может повториться история с запорожским пистолетом «Хортица», который, как выяснилось, производился на запорожском заводе «Радиоприбор» на вполне законных основаниях. Но если ситуация с «Радиоприбором» была сугубо внутриукраинским делом, то пулеметы ПКТ вполне могут спровоцировать серьезный международный скандал (Украину и так регулярно пытаются обвинить в поставках оружия в обход международных санкций). Будет особенно смешно, если окажется, что «хищение» пулеметов было всего лишь нарушением неких бюрократических процедур и происходило в рамках выполнения зарубежного контракта, который как и многие подобные договоры не терпят публичного разглашения.

Петр Черных