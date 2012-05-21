В Киеве состоялся Форум педагогической и родительской общественности

Медлить с реформированием образовательной отрасли нельзя. Свое убеждение глава КГГА Александр Попов высказал во время выступления на Форуме педагогической и родительской общественности «Столичный стандарт образования».

Как сообщает пресс-служба, родители, педагоги, методисты, представители общественных организаций озвучили обобщенные предложения к Столичному стандарту образования. Среди них: повышение требований к квалификации и усилению мотивации педагогов, улучшение условий обучения, строительство новых учебных заведений.

«Медлить с реформированием образовательной отрасли в дальнейшем нельзя. Убежден, педагоги, родители, учащиеся, студенты лучше знают и понимают проблемы сферы образования. Мы старались, чтобы эти знания и практический опыт помогли создать реалистичный, живой и одновременно амбициозный проект. "Столичный стандарт образования»- стратегический ориентир развития образовательной отрасли города, приоритетная задача киевской городской власти. Главная ценность Столичного стандарта образования - охват большинства принципиальных вопросов сферы. В частности, качества воспитания и обучения детей, формирования творческой, всесторонне развитой, успешной личности, здоровья детей, обеспечения социальных гарантий педагогам и работникам сферы образования», - сказал во время Форума Александр Попов.

Глава КГГА предложил максимально освободить педагогов от "бумажной" работы. Александр Попов рассчитывает, что финансирование мероприятий в рамках реализации Столичного стандарта образования будет предусмотрено отдельной статьей в бюджете города.

Всего в течение апреля-мая около 60 000 педагогов, родителей, научно-педагогических работников, представителей общественных организаций приняли участие в обсуждении и совершенствовании проекта «Столичный стандарт образования». В рабочую группу по совершенствованию образовательного стандарта поступило 59 632 анкеты.

«Такой оживленный интерес к реформе отрасли говорит об актуальности и своевременности темы», - убежден Александр Попов.