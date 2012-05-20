Евросоюзу не нравится система власти, которая позволяет избиение Тимошенко

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерландов в Украине Питер Ян Волтерс считает, что Европейский союз не выступает против президента Украины Виктора Януковича, а против системы власти, которая допускает избиение осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Нидерландов заявил в Виннице во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Европы.

«Когда появились фотографии Тимошенко с синяками – для многих людей в ЕС это был еще один шаг слишком далеко назад. Своими словами я не хочу сказать, что мы становимся на чью-то сторону – будто бы мы не поддерживаем Януковича, а поддерживаем Тимошенко. Нет. То, что нам не нравится – это нынешняя система власти, позволяющая, чтобы такие вещи происходили», - сказал он.

Питер Ян Волтерс прибавил, что евросообщество очень волнуют события в Украине, особенно относительно соблюдения верховенства права, независимости судебной ветви. «Власти демонстрируют определенное движение, которое мы не можем оценить иначе, как движение назад», - объяснил посол.

Дипломат отметил, что ЕС совсем не стремится оттолкнуть от себя Украину, а наоборот, хочет вместе с Украиной принимать участие в процессе ее интеграции, «но такое же желание двигаться в этом направлении, этим же путем, должно быть и в Украины».

«Евро-2012 – это шанс для Украины продемонстрировать, чего она стоит, чего она хочет, и что она может сделать. А для нас это шанс, чтобы опять заявить украинским властям о том, что мы ожидаем, что еще может быть сделано в Украине для того, чтобы достичь той цели, которую она снова задекларировала, а именно присоединение к Европейскому Союзу», - прибавил Питер Ян Волтерс.