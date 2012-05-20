Тейшейра говорит, что у экспертов ЕС в Украине возникают трудности из-за Азарова

Председатель представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануел Пинту Тейшейра заявляет, что у экспертов ЕС, которые приезжают в Украину по приглашению украинского правительства, возникают трудности с регистрацией и работой в нашем государстве.

Об этом Тейшейра заявил в Виннице во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Европы, передает корреспондент УНИАН.

«С одной стороны Украина заявляет о том, что она хочет интегрироваться в ЕС, обращается о соответствующей помощи. Европейский союз такую помощь оказывает, направляя своих экспертов, но в то же время эксперты ЕС, которые приезжают в Украину по приглашению украинской стороны, сталкиваются с невероятными трудностями, связанными с регистрацией и работой в Украине», - отметил Европредставитель.

Тейшейра прибавил, что эти трудности возникают из-за нововведений, предпринятых правительством Украины в последние два года (при премьерстве Николая Азарова – УНИАН).

«Мы этот вопрос неоднократно затрагивали на встречах с представителями украинских властей и буквально на этой неделе этот вопрос опять был озвучен в контексте заседания совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, состоявшейся в Брюсселе. Этот вопрос затрагивался непосредственно в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова», - прибавил председатель представительства ЕС в Украине.

По мнению Тейшейри, решение этой проблемы очень простое – «нужно вернуться к той системе, которая уже много лет существовала, до того, как были приняты новые решения. Однако поскольку этого не происходит – мы начинаем ставить под сомнение добрую волю со стороны Украины, если даже такие простые административные решения не принимаются».

«Это одно из тех противоречий, какие мы наблюдаем в отношениях между Украиной и ЕС, когда с одной стороны власти заявляют, что Украина стремится интегрироваться в ЕС, а с другой предпринимает абсолютно противоположные шаги», - отметил Тейшейра.