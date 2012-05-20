Янукович рассказал, как отговорил депутатов лечить заключенных за рубежом

Об этом он заявил в эфире программы «Вечера с Виталием Коротичем» на Первом национальном.

В.Янукович рассказал, что к нему приходила группа народных депутатов, которые предложили принять закон о возможности лечить украинских заключенных в больницах за рубежом. «Я говорю: принимайте, вы – парламент, как я могу вам говорить, принимать что-то или не принимать. Принимайте, пожалуйста, такой закон», – сказал Президент. «Что будет завтра? – спрашивает он. – Они дают сами ответ. Представьте себе, что завтра тысячи людей заключенных, которые имеют деньги, начнут коррумпировать медицинскую сферу, врачей. Начнется коррупция в этом вопросе. Получил приговор, получил разрешение выехать на лечение за границу и из тюрьмы поехал лечиться. А что будет дальше? Здесь все, что угодно может быть. Это невозможно сделать, они говорят».