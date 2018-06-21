Андрей Парубий: Янукович - это преграда на пути в Европу. И эту преграду надо убрать

Слава к народному депутату Андрею Парубию пришла вместе с подписанием Харьковских соглашений. В день ратификации оппозиция пыталась противостоять сдаче национальных интересов всеми способами, и якобы именно Парубий бросил дымовую шашку в Раде, "задымленные" кадры из которой впоследствии облетели все информпространство не только Украины, но и Запада. За это проявление гражданской позиции ему сейчас светит 10 лет. Против него возбудили уголовное дело. ГПУ только и ждет, когда нардеп лишится мандата, а вместе с ним и неприкосновенности. Впрочем, сам "виновник" не только продолжает высказывать свою позицию в поддержку отмены депутатской неприкосновенности, но и дальше прибегает к решительным действиям в противостоянии с идеологическими противниками, не гнушаясь даже спиливанием "ничейных" ограждений под ВР.

Андрей Парубий ответил на вопросы УНИАН.

Против представителей оппозиции штампуют уголовные дела. И вы - не исключение. Правда, одни остаются в Украине и попадают за решетку, а другие ищут спасения за границей и получают политубежище. Вам какой стиль поведения больше импонирует?

Я, кажется, первый, кто попал под этот каток властных политических преследований после 27 апреля 2010 года. Тогда были открыты уголовные дела за сопротивление ратификации Харьковских соглашений. Я осознавал последствия этих событий. И я для себя принял решение - я не буду убегать. Я из такой семьи, в которой дяди воевали в УПА, дед в УГА, и никто никогда не бежал из Украины.

За Украину нужно бороться здесь, в Украине. Если отсюда уехать - это в некотором роде предательство.

За последние два года деятельности я много времени посвятил защите современных политзаключенных, в том числе членов "Тризуба". Я несколько раз ездил в Запорожье и, к счастью, удалось вытащить ребят из нечеловеческих условий. Одного из ребят, участника Налогового Майдана арестовали за повреждение боковых стекол автомобиля во время многотысячной демонстрации. Это был абсурд. Ведь было видео, которое четко показывало, что на тот момент его там не было. Я, еще 6 депутатов и даже владелец машины (!), которую повредили, призвали суд отдать парня на поруки, выпустить из СИЗО. А наш Печерский суд продержал его 8 месяцев за решеткой, а затем в ходе следствия все-таки "обнаружили", что это был не он и отпустили. 8 месяцев невиновный человек сидел за решеткой.

Общественное внимание приковано к Тимошенко и Луценко - и это очень правильно. Но речь идет о сотнях простых людей, которых бросают за решетку только за то, что они выходят на Налоговый майдан, что они выходят с афганцами и чернобыльцами на протест. И этому должен быть положен конец. И тут выезд из Украины не является выходом. Выход один - делать все возможное, чтобы политические репрессии в Украине остановились, а та команда, которая их проводит, отошла в небытие.

Если бы вы тогда знали, чего вам будут стоить те шашки, вы бы поступили по-другому?

В тот день я защищал интересы Украины и считаю, делал все возможное, чтобы не допустить ратификации Харьковских соглашений. Я ни на йоту, ни на секунду не жалею. Я жалею только об одном - что не нашлось в оппозиции достаточно сил, достаточной сплоченности, чтобы помешать ратификации.

Сегодня все признают и понимают, что Харьковские соглашения были абсурдными. Даже премьер Азаров признал через два года, что никакой скидки на газ не было, что кусок украинской территории отдали другому государству просто так, в угоду политическим руководителям России. Это был акт предательства относительно Украины и я убежден, что одним из первых законов, когда оппозиция осенью возьмет большинство в Раде, должна быть денонсация Харьковских соглашений. Я на каждой сессии выношу соответствующий законопроект, чтобы денонсировать Харьковские соглашения. Власть даже пошла на то, что запретила депутатам вносить законопроекты о денонсации международных соглашений.

Почему, несмотря на все жертвы оппозиции, соглашения все же были подписаны? Расскажите о деталях того дня. Что-то пошло не по плану?

Я не хотел бы слишком останавливаться на деталях того дня, поскольку следствие продолжается, и это уголовное дело является достаточно актуальным.

ГПУ давала представление в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с меня. И надо отдать должное, в Регламентном комитете большинство людей оказались порядочными и отправили назад это представление. Хотя председатели фракций большинства говорили, что они проголосуют, так что я уже должен был быть за решеткой. Но следователь мне сказал: прокуратура считает, что они доказали мою вину по статье "организация преступной группы". Вдуматься - мы с Грымчаком организовали преступную группу!

Это вроде "заговора" Луценко с водителем.

Да. Мы потом смеялись с Грымчаком, потому что до этого мы даже не были толком знакомы. Так что мы теперь "преступная группировка".

Вторая статья, которую мне предъявляют - "препятствование деятельности органам государственной власти". Большинство до 27 апреля несколько дней блокировала трибуну Верховной Рады, и в тот день они нам, оппозиции, даже не дали возможности выступить, они калечили наших депутатов, порядочных интеллигентных людей, нападая на них. Карпуку просто разбили нос. Мы не могли даже выполнить свой депутатский долг и проголосовать против тех предательских соглашений. Они имели возможность выступать столько, сколько хотели, голосовать и за себя и за соседа, и, значит, я им мешал в тот день ратифицировать. Они еще хотели статью "терроризм" мне пришить.

Следователь мне откровенно сказал: пока неприкосновенность - мы вас трогать не будем, хотя ваша вина по мнению следствия доказана, но в тот день, когда у вас не будет неприкосновенности, я буду вынужден вас вызвать, предъявить обвинение и передать дело в суд. Я спросил, а какой будет мера пресечения? На что мне ответили: если это экс-депутат, то скорее всего - СИЗО.

Бандиты из ПР, которые калечили наших депутатов, должны понести ответственность за то, что происходило 27 апреля 2010. Хотя сегодня против них, конечно, не открыто еще ни одного уголовного дела, я убежден, они еще понесут за это ответственность.

Вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, который активно педалируется сейчас, это очередная предвыборная "фишка", которая не будет иметь реальной перспективы?

Это как в цирке - предвыборный трюк. До выборов остается мало времени и выносится вопрос неприкосновенности, языковой вопрос.

Янукович и ПР, которые шли к власти, позиционируя себя на том, что они услышат каждого и улучшат благосостояние каждого, за два года провалили все реформы, которые проводили, они поиздевались над пенсионерами, увеличив пенсионный возраст и фактически уменьшив пенсию, над чернобыльцами и всеми социальными группами. Каждая их реформа приводила к одному - к огромному общественному возмущению. Теперь, будучи полными банкротами, они достают меченую карту из-под рукава - карту спекулятивных вопросов.

С пафосом и угрозами представители большинства говорят к оппозиции: мы отменим неприкосновенность. Но хочу подчеркнуть: тот закон, который они вносят, это не отмена, это ограничение неприкосновенности. Все равно ВР должна давать разрешение, чтобы депутата лишить неприкосновенности. У меня простой вопрос: когда мы вносили в 2007, 2008, 2009 году вопрос о снятии неприкосновенности, почему вы не давали ни одного голоса, если вы такие борцы за неприкосновенность?

Криминалитет, бизнес с грязными деньгами идут в парламент только за одним - за неприкосновенностью. И это искажает саму суть высшего законодательного органа государства. Этому должен быть поставлен конец.

Несмотря на те риски, которые присутствуют для меня, несмотря на эту опасность, я считаю, что общее надо ставить выше личного, поэтому я буду голосовать за неприкосновенность, какой бы законопроект не стоял на повестке дня: или оппозиционный, который предусматривает снятие неприкосновенности и с президента, и с депутатов, и с судей, или властный, в котором говорится только о депутатах, и то неприкосновенность не отменяется, а ограничивается,

Это предвыборные игры власти, сами они никогда окончательно не проголосуют за снятие неприкосновенности. Потому что в ПР за каждым вторым депутатом стоит экономическое преступление.

Сейчас нардепы активно раздают продпайки. Почему многие парламентарии так примитивно думают, что путь к голосу избирателя лежит через его желудок?

Очевидно, что больше ничего другого они предложить не могут. В нынешней Раде много водителей и секретарш, которые прошли по закрытым спискам. Они не могут предложить людям никакой идеи, идеологии, законопроекта. Они не знают, как общаться с людьми. Их ума хватает только на то, чтобы занести пакет гречки.

Эта технология массовая в нашей стране. Пайки в равной степени носят и на Востоке и на Западе. Многие бизнесмены надеются таким образом победить. Просто если на Востоке это явные члены ПР, то на Западе идут бизнесмены, которые не несут портреты Януковича и партийный билет ПР, они идут вроде как самовыдвиженцы, независимые выдвиженцы от власти, как говорит мой знакомый. Расчет такой: людей довели до полной нищеты, и теперь думают, что теми подачками смогут их голоса купить. Хотя главный расчет заключается не в том, чтобы за счет гречки выиграть выборы. Их главный расчет - день выборов: там будет наиболее опасная и циничная скупка голосов, подкуп членов комиссии и попытки переписать результаты выборов на участках.

Первая пятерка списка объединенной оппозиции пока не обнародована. Что Вы слышали о ее составе?

Я слышал, что объединенная оппозиция будет предлагать первым номером Юлию Тимошенко. Далее есть предложение по рейтингу ставить людей в список. Но с самого начала в рядах оппозиции есть договоренность - уделять минимальное внимание кадровым вопросам. Поскольку кадровые вопросы в рядах оппозиции, национальных силах в своё время приводили к большим конфликтам.

Сейчас больше работают над согласованием единого кандидата в округе, чтобы выйти на формулу: один округ - один кандидат от оппозиции. Отдельно обсуждается "кампания последнего дня", когда все оппозиционные силы должны организоваться для того, чтобы совместно защитить выборы. Ведь по всей социологии власть с треском проиграет, и её расчет будет только на фальсификации.

Если у оппозиции не будет чистых списков, чистых авторитетных кандидатов в депутаты, то нелюбовь или даже ненависть к Януковичу не конвертируется в поддержку оппозиции. Мы сможем увидеть, что огромная часть людей просто не придет на выборы.

Поэтому важен вопрос привлечения общественных деятелей, общественных авторитетов, тех, которые выходили без поддержки какой-либо политической силы и имели способность самоорганизовываться. Без их участия будет трудно убедить общество, что оппозиция сегодня пользуется полным доверием.

Тимошенко и Луценко, которые всегда отличались своими лидерскими качествами, харизмой и ораторским искусством - за решеткой. Чувствуется ли нехватка этих качеств в рядах сегодняшней свободной оппозиции?

Я позавчера почти целый день был на суде у Луценко. Слушал его выступление. Я ему сказал: Юра, тебе надо на площади городов. У него настолько интеллектуальные и ироничные речи, они настолько эффективны и убедительны, что, конечно, эти лидеры на улице просто незаменимы. Режим собственно и выбирал тех, кто может идти на улицы и может поднимать людей.

Я надеюсь, что можно будет дожать ту мафию, которая при власти, чтобы и Луценко, и Тимошенко оказались на свободе до выборов. На достижение этой цели в первую очередь и должна работать сегодняшняя оппозиция.

У нас есть сильные молодые политики, которые умеют выступать и убеждать. Наш лагерь всегда отличался от провластного большим количеством ярких и энергичных людей. Это и приводило к противоречиям внутри, потому что слишком много ярких людей с большими амбициями.

Вы говорите, что у вас много молодых политиков. В то же время не хватает новых. Общество устало от одних и тех же лиц. Есть запрос на действительно новых людей. В свое время были самым молодым депутатом. Почему сейчас молодежи закрыт доступ в большую политику?

Я всегда выступал за открытые списки. Они давали ту модель, когда политическая сила на определенном округе выставляет 5-7 кандидатов и люди сами определяют, кто из них должен быть в списке и на каком месте. Тогда и появилась система внутренней конкуренции и новые активные люди могли проходить дальше. Эта система не была принята, хотя ПР декларировала, что они "за" отрытые списки. Вернулись к наиболее уродливой системе - смешанной. Опять возникает соблазн набивать закрытые списки людьми, которые не понимают, что такое политическая, законодательная, публичная деятельность.

В 1990 году я стал депутатом Львовского облсовета. 31 января мне исполнилось 18 лет, а уже на следующий день истекал срок регистрации. Поэтому я действительно был молодым депутатом. Мы тогда провели избирательную кампанию за копейки. Когда у нас не было клея, мы снимали плакаты конкурентов (а против меня конкурировал руководитель местного райкома партии) и на тот клей клеили наш плакат. О том, что я депутат, я узнал в райотделе, меня за день до выборов задержали за организацию несанкционированного митинга. Поэтому влияния на комиссию не было никакого.

Таким был 1990 год. Сейчас все иначе: огромные средства, различные технологии. И молодой активный человек, который собирается идти по мажоритарке, не имеет элементарного запаса финансовой прочности, чтобы противостоять этоиу огромному денежному ресурсу. Это проблема. Она приводит к тому, что социальные лифты не то, что не работают, они уничтожены.

Я думаю, ключевой вопрос - это открытые списки.

Как вы оцениваете подбор мажоритарщиков? По какому критерию распределяют кандидатов на округа в оппозиции?

Этот процесс еще идет. Я не видел конечного списка. Он дискутируется на различных уровнях: как на уровне местных комитетов сопротивления диктатуре, так и на уровне всеукраинского комитета. Часто я слышу фамилии достойные, часто странные. Очень много людей, которые хотят пройти по спискам оппозиции, но есть подозрение, что они будут "тушками". Очень важно, насколько оппозиция сможет правильно отсеять и предсказать, кто из них сможет в будущем перейти во власть. Было бы наиболее абсурдно взять большинство и за два дня его потерять из-за "тушек".

Я верю, что это будут достойные кандидаты, которые смогут обрести и поддержку и понимание людей, что это будут люди, которых не сломают, которых не купят.

Я это знаю не понаслышке. Когда открыли дело против меня, потом против моей сестры (это дело в итоге оказалось полностью сфабрикованным), это было огромное моральное давление. И в это время приходили члены ПР и говорили: Андрей, напиши заявление в коалицию, и все вопросы исчезнут.

А финансовое вознаграждение обещали или только закрытие уголовных дел?

Они говорили намеками, будто все проблемы исчезнут. Прямых наград не обещали.

Одна из важнейших черт, которая нужна новому парламенту, особенно накануне 2015 года, - это люди, которых нельзя купить и сломать. Если опять в парламенте окажутся "тушки", ответственность за это будет лежать на политических партиях и их лидерах.

Сейчас на Западе много говорится о возможном бойкоте украинской власти. Являетесь ли вы сторонником политического бойкота, и если да, то в какой форме?

От моей поддержки или неподдержки мало что зависит.

Я понимаю европейцев, которые настроены на бойкот. Методы воздействия исчерпываются. Они понимают, что Украина - огромное государство в центре Европы, которая фактически была плацдармом демократических преобразований на постсоветском пространстве, - постепенно скатывается к сценарию России и Беларуси. Они осознают, что это большая проблема. И это не только проблема Украины. Это проблема и для Европы.

Это вопрос не к европейцам, а к Януковичу. Украина стояла в полушаге от подписания Ассоциации, а такого документа, как предлагали нам, с такими расширенными правами ни одно государство в мире еще не имело. Как можно было сорвать этот процесс? Это же фактически преступление против украинского народа. Более 10 лет вся украинская дипломатия работала над тем, чтобы евроинтеграция шаг за шагом двигалась вперед. И тут приходит Янукович и разворачивает вектор украинской внешней политики. Он нас делает беззащитными перед давлением России. Он просто полностью может сдать украинские интересы Кремлю, как это было во время Харьковских соглашений.

Но мы это можем остановить 28 октября. Здесь украинцам важно отбросить разочарование и уныние, которое, надо откровенно говорить, присутствует. И надо хотя бы на законодательном уровне отстранить эту команду от власти.

Европа отмечает, что Соглашение об ассоциации есть. Они готовы к ратификации, если Украина возобновит демократическую модель управления, если прекратятся репрессии, давление на СМИ, восстановится свобода слова. Поэтому интеграция в ЕС - это для Украины вопрос цивилизационного выбора. А Янукович и его команда - это преграда на пути Украины в Европу. И эту преграду надо убрать.

В отзыве на скандальный фильм "Матч" вы написали, что это полная пропаганда "Русского мира", где украинцы изображены коллаборационистами и антисемитами. Почему такой фильм пропустили в украинский прокат?

То, что делает Россия, - это однозначно целенаправленная политика. Против Украины идет война. Не прямая военная, а в экономической, информационной, гуманитарной сферах. В гуманитарной ее возглавляет Табачник, в духовной - Кирилл.

Мы помним слова Путина, который сказал, что наибольшей политической трагедией XX века был распад Советского Союза. У него маниакальная идея восстановить это пространство. Хотя за этим стоит своя цель - большего обогащения, грабежа. Но эти цели прикрываются мессианскими идеями восстановления СССР в формате или евразийского или таможенного союза, и идет попытка вовлечь в этот процесс Украины.

Задача России известно - вернуть Украину в полуколониальное состояние. Важно, насколько Украина способна дать этому отпор. Это снова вопрос к обществу. Эта власть не способна сопротивляться, она скорее напоминает оккупационную администрацию.

Когда-то я читал интересную статью бывшего руководителя СНБО Владимира Горбулина, который отметил, что еще 2-5 лет такого развития, как было раньше (а это было накануне прихода Януковича), и у России не будет шансов уже повлиять на Украину. Потому что растет новое поколение молодых людей, которые не знают, что такое Советский Союз, для которых украинский флаг и украинское государство стали атрибутами их жизни, несмотря на то, украиноязычные они, или русскоязычные.

Благодаря Януковичу Россия пытается не допустить тех 3-5 лет поступательного развития. Поэтому им так было важно наше Минобразования, чтобы вкладывать в головы детей неоимперские мифы. Для них важны эти фильмы, сериалы. И "Матч" - это лишь один из элементов этой войны против Украины.

Беседовала Анна Ященко