Москва настойчиво предлагает Киеву дружбу по своим интересам

Если официальный Киев и надеялся когда-то, что возвращение в Кремль Владимира Путина внесет в российско-украинские отношения новизну, то уже сегодня успел в этом разубедиться.

Ровно через неделю после своей инаугурации российский президент собрал всех глав стран СНГ на так называемый неформальный саммит в Москве, чтоб обсудить общее будущее постсоветского пространства. Естественно, с центром в Москве. Путин не скрывает, что его задача в ближайшие годы - вернуть российской столице статус метрополии. Такой же, как в царские или советские времена. Но теперь уже под девизом «экономической интеграции» в формате Евразийского Союза (который Москва обещает создать в 2015 году). Понимает ли Виктор Янукович, какое в таком случае место будет отведено Украине? Наверное, да, раз сам предлагает Путину сделать Россию и Украину «вместе сильнее». Кстати, реального подтверждения этих слов в Москве уже заждались. На личной встрече с президентом Украины глава РФ неоднократно и настойчиво упоминал, по сути, лишь интеграционную тему, в том числе и в рамках зоны свободной торговли СНГ. Очевидно, именно этот вопрос волнует Москву сегодня больше всего.

- Для того, чтобы нам быть сильнее (вы знаете мою позицию), нужно добиваться большей степени интеграции, а это, разумеется, суверенный выбор каждого из наших партнёров, - прямо пояснил свою позицию Путин. - - Мы проделали большую работу на интеграционном треке, договорились о зоне свободной торговли. Думаю, нужно двигаться в направлении ратификации. Знаю, что здесь у нас общее мнение. Надеюсь, так и будет во всех странах-участницах.

В свою очередь, Виктор Янукович уже после переговоров с российским коллегой пообещал, что и Украина вскоре подпишет этот документ:

- Мы будем, безусловно, рассматривать вопрос подписания Соглашения (ратификации) о ЗСТ. Скорее всего, мы его в ближайшее время подпишем, - сказал Янукович.

Интересно, что ровно в это же время премьер-министр Украины Николай Азаров, пребывая с визитом в Брюсселе, обещал что-то очень похожее европейским чиновникам. По его словам, Украина готова преодолеть все препятствия в отношениях с ЕС:

-Мы готовы пойти так далеко, чтобы никаких препятствий в наших отношениях с ЕС не было, - сказал он. - Мы должны сделать так, чтобы была атмосфера доверия», - отметил он.

Тут же, на конференции в Европарламенте, глава украинского правительства признал, что Харьковские соглашения в действительности не дали Украине скидки на газ:

- «На самом деле никакого снижения не было, это была арендная плата за пребывание Черноморского флота… Но это была передышка, - сказал Азаров.

Все это лишний раз доказывает, что политические элиты Украины пытаются лавировать между Западом и Востоком и пока не хотят делать откровенный выбор между ними. Хотя еще 2 года назад именно Харьковские соглашения, упомянутые Николаем Азаровым, должны были стать доказательством дружбы и братства с Россией. Этот политический реверанс в сторону Москвы дался Украине, как известно, очень непросто – со скандалом и драками во время ратификации в Верховной Раде. Этим договором официальный Киев «выторговал» у Москвы среднею цену для стран Западной Европы. Правда, на Банковой надеялись на ответный дружественный шаг России – продолжение переговоров и дальнейшее снижение цены. Но по прошествии длительного времени вплоть до сегодняшнего дня этого так и не случилось.

Сейчас окончательно стало очевидно, что в Москве братские отношения измеряются исключительно экономическими категориями и ценами на газ. Кратковременное потепление в отношениях Украины и России сникло до уровня «оранжевого периода», или даже хуже. Ведь если идеологические распри при желании можно закрыть достаточно быстро (что и продемонстрировало сегодняшнее руководство страны), то финансовый вопрос остается актуальным и сегодня. Закрыть его не удалось и во время неформального саммита президентов стран СНГ в Москве.

Заявления Виктора Януковича о том, что Украина ищет взаимовыгодную модель сотрудничества с с Таможенным союзом только подтверждают это. А неожиданное возобновление переговоров министра энергетики Украины Юрия Бойко с главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером (о чем стало известно во время саммита) позволяют предположить, что стороны продолжают согласовывать какие-то ключевые решения.

Единственная договоренность, которая публично была озвучена президентом Украины после переговоров с Путиным, стало решение провести заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии в середине июле. Эта новость не вызвала особого интереса у журналистов, хотя напрасно. Ведь такой формат встреч, возникший еще при Викторе Ющенко, проводится на уровне глав государств и предполагает подписание целого пакета документов по разным вопросам. На этот раз местом заседания должен стать Киев. Другими словами, буквально через 2 месяца Владимир Путин может посетить столицу Украины. Кроме того, до заседания Межгосударственной Украино-российской комиссии должны встретиться и премьеры двух стран - в рамках комитета по экономическому сотрудничеству. Причем, согласно тому же принципу очередности встреч, местом проведения комитета также должен стать Киев. По логике вещей, в Киеве готовятся и к приезду Дмитрия Медведева, который недавно возглавил правительство РФ.

Правда, состоятся ли эти встречи в Киеве, пока до конца все же неясно. Ведь визиты российских руководителей в Украину переносятся уже больше года. Пока известно только, что Владимир Путин собирается вскоре в Минск, к своему самому близкому партнеру Александру Лукашенко. Это будет его первый заграничный визит после вступления в должность президента. Доедет ли руководитель Кремля до Украины и когда точно, в Москве пока молчат.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в Москве