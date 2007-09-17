Если Регионы проголосуют отставку Довгого, значит Черновецкий их ”достал”
Прогноз депутата Киевсовета от БЮТ
Депутат Киевского городского совета во фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ считает, что конфликт между столичной организацией Партии регионов и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ надуман.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, переданном УНИАН.
«Реальной проверкой наличия такого конфликта будет поведение «регионалов» на ближайшей сессии Киевсовета. Если они не будут голосовать за отставку ДОВГОГО (секретаря Киевсовета – УНИАН), то это будет свидетельствовать о желании просто попиариться перед выборами. Если же проголосуют, то подтвердят слухи, о том, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ «достал» Партию регионов» - сказал А.БРИГИНЕЦ.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО сообщил, что Блок Юлии Тимошенко в Киевском городском совете инициирует созыв внеочередной сессии Киевсовета для введения моратория на продажу земли, на застройку исторической части Киева и для выражения недоверия столичному мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. По его словам, БЮТ уже собрал подписи депутатов своей фракции в Киевсовете за проведение внеочередной сессии, и надеется, что эту инициативу поддержат также другие политические силы. БЮТ рассчитывает провести такую сессию до 26 сентября.
В тот же день председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ заявил, что фракция ПР в Киевсовете будет добиваться проведения сессии в сентябре. При этом В.ГОРБАЛЬ отметил, что в случае, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не сделает это еще в сентябре, у фракции «не будет другого выхода, как собрать необходимое количество подписей депутатов для проведения внеочередной сессии» и инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.
В то же время, фракция блока „Наша Украина ” в Киевском городском совете в переданном УНИАН заявлении выразила удивление намерениями своих политических союзников из БЮТ поддержать позицию фракции Партии регионов о проведении сессии Киевсовета в сентябре.