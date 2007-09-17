Если Регионы проголосуют отставку Довгого, значит Черновецкий их ”достал”

Депутат Киевского городского совета во фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ считает, что конфликт между столичной организацией Партии регионов и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ надуман.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, переданном УНИАН.

«Реальной проверкой наличия такого конфликта будет поведение «регионалов» на ближайшей сессии Киевсовета. Если они не будут голосовать за отставку ДОВГОГО (секретаря Киевсовета – УНИАН), то это будет свидетельствовать о желании просто попиариться перед выборами. Если же проголосуют, то подтвердят слухи, о том, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ «достал» Партию регионов» - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО сообщил, что Блок Юлии Тимошенко в Киевском городском совете инициирует созыв внеочередной сессии Киевсовета для введения моратория на продажу земли, на застройку исторической части Киева и для выражения недоверия столичному мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. По его словам, БЮТ уже собрал подписи депутатов своей фракции в Киевсовете за проведение внеочередной сессии, и надеется, что эту инициативу поддержат также другие политические силы. БЮТ рассчитывает провести такую сессию до 26 сентября.

В тот же день председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ заявил, что фракция ПР в Киевсовете будет добиваться проведения сессии в сентябре. При этом В.ГОРБАЛЬ отметил, что в случае, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не сделает это еще в сентябре, у фракции «не будет другого выхода, как собрать необходимое количество подписей депутатов для проведения внеочередной сессии» и инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

В то же время, фракция блока „Наша Украина ” в Киевском городском совете в переданном УНИАН заявлении выразила удивление намерениями своих политических союзников из БЮТ поддержать позицию фракции Партии регионов о проведении сессии Киевсовета в сентябре.