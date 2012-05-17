Грищенко чуть ли не молится на Харьковские соглашения - в отличие от Азарова

Без предусмотренной Харьковскими соглашениями скидки на российский газ ситуация в украинской экономике была бы катастрофической.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, комментируя соответствующее заявление премьер-министра Украины Николая Азарова, сделанное вчера в Брюсселе.

«Без этой скидки, которую мы получаем в результате достигнутых в Харькове договоренностей, ситуация в экономике просто была бы катастрофической. То, что было подписано в 2009 году, причинило такой вред нашей долговременной экономике, что даже та скидка, о которой было договорено в Харькове, не решает проблем», - сказал К.Грищенко.

Он отметил, что без этой скидки у Украины не было бы сегодня «какого-либо платежного баланса».

«То есть это просто подчеркивает, насколько невыгодными, насколько катастрофичными для нашей экономики были подписанные в 2009 году соглашения», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 16 мая на конференции в Европарламенте на тему: «Украина и ЕС – какое будущее?» премьер-министр Украины Н.Азаров признал, что Харьковские соглашения в действительности не дали Украине скидки на газ.

«В действительности никакого снижения не было, это была арендная плата за пребывание Черноморского флота. Но это был передых», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет.

В обмен на это Украина должна была получить скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.