Министр ЖКХ: я не для того уходил с должности мэра Комсомольска...

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, кандидат в депутаты Верховной Рады от Партии регионов Александр ПОПОВ после выборов в парламент планирует остаться работать на посту министра. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Кременчуге.

«Я надеюсь, что я останусь министром. Я не для того уходил с должности мэра Комсомольска, чтобы начать и бросить все. Конечно, в Верховной Раде и зарплата больше и спокойнее работать, но сегодня я думаю остаться», - сказал А.ПОПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, по его словам, окончательное решение по этому вопросу будет принято политсоветом Партии регионов.

«Партия решит. Все зависит от ее политической воли. Однако надеюсь остаться министром», - сказал А.ПОПОВ.

***А.ПОПОВ значится в избирательном списке Партии регионов под номером 98.