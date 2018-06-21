«Мажоритарка» на Черниговщине: «варяги» и «олигархи» на низком старте

Неожиданности избирательных округов

Интрига, сколько избирательных округов будет создано в регионе – 5 или 6 – сохранялась до последнего момента. Чтобы не терять время, которое в избирательной гонке на вес золота, отдельные кандидаты работали в районах, что даже только теоретически могли попасть в их округ. И наконец, в конце апреля ЦИК принял решение об образовании на территории Черниговской области шести избирательных округов, как и раньше, но их территориальные пределы претерпели изменения.

По оценке политического обозревателя, представителя УНП Сергея Соломахи, серьезные неожиданности произошли на юге области. Наибольший по количеству избирателей округ № 210 (центр – г. Прилуки), что насчитывает свыше 155 тыс избирателей, образован из двух частей, которые не имеют (!) общей границы: Бобровицкого, Козелецкого районов и г. Прилуки и Прилуцкого района (здесь проживают почти 53% избирателей округа). "Благодаря такому делению бывшего Козелецкого избирательного округа, который существовал в 1990-2006 годах, и доминирования Прилуччины в этом тандеме, партия власти, без сомнения, рассчитывает провести в нардепы своего выдвиженца", - считает С.Соломаха.

По его мнению, наиболее творчески ЦИК "поработал" (конечно, не без участия партии власти) при создании округа № 208 (центр – г. Бахмач). Округ "сомкнули" из кусков четырех избирательных округов, которые были на предыдущих мажоритарных парламентских выборах в 2002 году. В состав этого округа вошли: Бахмач, Борзнянский районы (в 2002 году – Нежинский избирательный округ), Куликовский (Козелецкий и/о) и в этот раз весь Менский районы (в 2002 году Козелецкий и Сосницкий и/о), а также Варвинский, Срибнянский районы и часть Ичнянского района (в 2002 году Прилуцкий и/о).

Едва ли не наменее изменений, сравнительно с 2002 годом, произошло в Чернигове. В этот раз за основу "столичного" областного округа № 205 ЦИК взял не Новозаводский, а Деснянский район города, и прибавил к нему 5 избирательных участков (свыше 9 тыс избирателей) из Новозаводского района. В то время, как в 2002 году, напротив - из Деснянского района города, как наиболее оппозиционного тогда к власти – была изъята северная часть этого района (почти 40 тыс избирателей) и прибавлена к Черниговскому, Рипкинского и Городнянского сельских районов области. Поэтому в настоящее время округ № 206 (центр – г. Чернигов) образован из Новозаводского района без 5 участков, с добавлением Черниговского и Рипкинского районов.

"Как и прогнозировалось, в Черниговской области ЦИК наиболее "подправил" три проукраинских округа на юге области, где нынешняя партия власти последние 10 лет на всех выборах значительно уступала конкурентам. В то же время лишь косметические изменения, сравнительно с 2002 годом, претерпели два северных избирательных округа, где сосредоточен, в основном, стойкий пророссийский электорат Партии регионов и КПУ", - отметил представитель УНП.

Ставка на рейтинг и админресурс

В Чернигове по избирательному округу №205, по результатам местных социологических исследований, среди вероятных претендентов на депутатское кресло лидирует действующий городской председатель Александр Соколов. Он руководит областным центром Черниговщины с 2002 года. Хотя на местных выборах 2006 года уступил тогдашнему руководителю областной ячейки СПУ Николаю Рудьковскому, однако осенью того же года уверенно вернул себе пост и подтвердил свою позицию на выборах 2010 года. Длительное время Александр Владимирович позиционировал себя как внепартийный мэр-хозяйственник, но в 2010 году был кандидатом в мэры от Партии регионов, а через год оформил и членство в партии власти.

На вопрос черниговских журналистов, планирует ли он баллотироваться в народные депутаты, в прошлом году А.Соколов однозначно отвечал "нет". Мол, я избирался на должность городского председателя и хочу работать в интересах территориального общества. Однако, чем ближе к выборам, тем его отказная риторика ослабевает. А на встрече с клубом молодых политологов в феврале городской председатель припомнил момент из своей биографии, когда его профессиональная деятельность претерпела существенные изменения - благодаря принятому коллективному решению. Для А.Соколова мандат народного депутата станет очередным шагом в развитии его карьеры и влияния. Как можно прогнозировать, руководить городом останется регионал Олег Шеремет, который в настоящее время работает секретарем городского совета. Активную деятельность за год до выборов проводил и народный депутат от Партии регионов Сергей Андрос, что можно тоже было связывать с его последующими парламентскими амбициями, но теперь его присутствие в медиапространстве города является минимальным, а рейтинг невысоким.

Понятно, что власть будет делать ставку на кандидата, который сможет победить представителя оппозиции, а таким для Чернигова является народный депутат от ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль. Его рейтинг уступает только А.Соколову. В.Дубиль, уроженец Прилук Черниговской области, уже давно киевлянин, несколько лет постоянно присутствует в информационном пространстве Чернигова. О его добрых делах демонстрируются сюжеты на местном ТВ, газеты печатают соответствующие статьи, а еще он постоянно проздравляет жителей города с бигбордов с различными праздниками, даже такими, которые не очень известны широкой общественности, например, Днем женщин-мироносиц. Его депутатский вестник распространяется едва ли не в каждый почтовый ящик. Кандидату от "Батькивщины" формируют имидж верующего человека, многодетного семьянина, который постоянно печется о проблемах медицины и оказывает благотворительную помощь медицинским заведениям областного центра Черниговщины. Аналитики не исключают и другой вариант развития событий: В.Дубиль не баллотируется в народные депутаты, но получает гарантии сохранения бизнеса и собственных сфер влияния. Еще одним кандидатом на "Черниговский" округ, скорее всего, стоит рассматривать первого секретаря Черниговского обкома Компартии, народного депутата Украины Владимира Лещенко. Он имеет стабильный электорат, но этого слишком мало для победы в Чернигове.

В борьбе за округ №206 сегодня уже более-менее заметны трое кандидатов. В первую очередь, экс-губернатор Черниговщины Владислав Атрошенко, который сегодня владеет серьезным бизнесом в Чернигове и Киеве, входит в наблюдательный совет ОАО "Хлеб Киева". Он уже был народным депутатом от НУ-НС и возглавлял штаб Виктора Ющенко на президентских выборах 2004 года, тогда же и был назначен руководителем области, но на должности поработал меньше года. В 2010 году В.Атрошенко стал депутатом областного совета от партии "Сильная Украина". Когда же в этом году фракция вошла в состав Партии регионов, он остался в стороне, очевидно, чтобы на будущих выборах быть независимым кандидатом, или по крайней мере, выглядеть таким. В настоящее время Владислав Анатолиевич активизировал свою деятельность. Он вышел с инициативой поддержать талантливую молодежь и оказать материальную помощь выпускникам, которые закончили школу с золотой и серебряной медалями, а также победителям предметных олимпиад и ученикам, которые успешно ведут научную деятельность в Малой академии наук. В то же время на пресс-конференции, на которой В.Атрошенко рассказал о своем социальном проекте "Образованная молодежь – развитое государство" (конечно, не связанный с выборами), он пожаловался, что как депутат областного совета встречает неприязненное отношение со стороны структур исполнительной власти. Например, в Черниговском и Рипкинском районах хочет помочь ветеранам (обеспечить участников боевых действий слуховыми аппаратами и очками), а власть списки не предоставляет и свой отказ ничем не мотивирует. Тем не менее, политик и бизнесмен отметил журналистам, что он публично еще не заявлял о своем намерении баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Сильным оппонентом В.Атрошенко, как прогнозируют местные аналитики, выступит первый заместитель председателя Черниговского ОГА Станислав Прокопенко. Его связывают с регионалом Эдуардом Прутником. На Черниговщине Станислав Николаевич помогает руководить с 2010 года, а до этого занимался предпринимательской деятельностью. До назначения на должность был заместителем председателя правления Государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд" в Киеве. Успел поработать и в органах власти, в частности, первым заместителем руководителя протокола Премьер-министра Украины Кабинета Министров Украины. В последнее время как заместитель руководителя региона С.Прокопенко работает в районах. Черниговские журналисты допускают, что и Прокопенко, и Атрошенко могут быть провластными кандидатами, а кто из них останется в борьбе – продемонстрирует их предвыборный рейтинг, от которого может зависеть решение "в верхах". Их предвыборную борьбу называют соревнованинм денег и админресурса.

Из представителей оппозиционных сил о своих намерениях посоревноваться за 206-й округ заявил депутат Черниговского городского совета от партии "УДАР" Юрий Тарасовец, который занимается предпринимательской деятельностью. В целом, за несколько месяцев до выборов он не очень известен черниговцам, не говоря о жителях районов. Поэтому вряд ли можно говорить о Ю.Тарасовце как серьезном конкуренте С.Прокопенко и В.Атрошенко.

Вообще представители местной ячейки партии "УДАР" заявили журналистам, что в будущей предвыборной стратегии будут придерживаться принципа "один округ – один кандидат от оппозиции". Кандидата будут определять путем праймериз на округе. Однако еще трудно говорить о рейтингах оппозиционных кандидатов, поскольку продолжаются межпартийные договоренности. А собственно имена кандидатов будут объявлены (если будут!) незадолго до парламентских выборов.

"Варяги" и олигархи

Черниговский политический обозреватель Юрий Паперный в статье "Выборы на Черниговщине от мифов к реалиям" прогнозирует, что победителями в мажоритарных округах на Черниговщине по большей части будут "варяги" и "олигархи". По его убеждению, опыт избирательных кампаний 1998-2003 годов подтверждает этот тезис. Стоит вспомнить известные в Украине имена, как Евгений Ананко, Петр Устенко, Федор Шпиг, Александр Волков и Александр Ярославский, которые приходили в парламент из черниговских округов.

В настоящее время заинтересованность в регионе проявили и Иван Куровский, и Николай Рудьковский, и Игорь Рыбаков. Всех их к бедным отнести сложно, особенно, если изучить последние рейтинги украинских богачей.

Народный депутат Украины Игорь Рыбаков, руководитель депутатской фракции "Реформы ради будущего", в которую перешел в феврале 2011 года, проявляет интерес к округу №207 (центр – г. Корюковка, включает Городнянский, Коропский, Корюковский, Новгород-Сиверский, Семениский и Сосницкий районы). В парламент нынешнего созыва он попал по спискам БЮТ, сейчас же активно сотрудничает с властью. В районах округа с 2011 года ведется системная деятельность – постоянные статьи в местной прессе, присутствие на значительных событиях, в том числе при участии председателя ОГА. В некоторых селах округа (а возможно, в подавляющем большинстве) установлены "персональные" биг-борды будущего кандидата в депутаты Верховной Рады. Персональные, потому что на них не появляется никакая рекламная информация - лишь поздравления народного избранника с религиозными и государственными праздниками годового цикла. Понятно, И.Рыбаков будет кандидатом от власти, на него будет работать админресурс. Сейчас среди озвученных им инициатив – ремонт поликлиники в Коропе, а также возобновление Лукновской школы Коропского района, часть которой пострадала от пожара, решение проблем школ Сосниччины. По заключениям аналитического исследования, проведенного Полесским фондом международных и региональных исследований, "в марте-апреле 2012 года ни один из потенциальных кандидатов на участие в выборах по мажоритарным округам не составил конкуренции Игорю Рыбакову в информационно-публичной деятельности по округу № 207".

Если И.Рыбаков для Черниговщины является "чужестранцем" и основное внимание команды сосредоточено на формирование узнаваемости среди местных жителей, то кандидат на округ №208 (центр – Бахмач, входят Бахмач, Куликовский, Менский, Талалаевский районы и часть Ичнянского) Михаил Голица - уроженец региона. Будучи депутатом Киевского совета от "Народной партии" и руководителем "Киевжилстроя", он не скрывает своего желания заняться политикой и баллотироваться по мажоритарному округу.

"Я с 1981 года работаю в системе столичной администрации, 12 лет был заместителем председателя КГГА, 5 созывов подряд меня избирали депутатом Киевсовета. На протяжении этого времени при моем непосредственном участии в Киеве построены миллионы квадратных метров жилья, поликлиники, детские садики. Уже так заведено, что все в жизни имеет свое начало и завершение. Поэтому я не скрываю того, что я планирую заниматься политикой и буду баллотироваться в одном из мажоритарных округов в этом году в Верховную раду", - сказал Михаил Голица журналистам местного интернет-издания "Черниговский монитор" .

Среди своих добрых дел кандидат в депутаты называет помощь спортивной школе-интернату Бахмача, поддержку футбольного клуба "Единство" из его родного села Плисок Борзнянского района, строительство церкви в селе Чапаевка на Менщини. В настоящее время М.Голица обещает решить проблемы водопровода в Мени, стоимость ремонта которого достигает почти 4 млн. грн. Киевский строительный магнат имеет все шансы стать провластным кандидатом. На его встречах с людьми уже сейчас присутствуют представители местных РГА.

Вероятным кандидатом на этот округ называют также Олега Ляшко. Эпатажный лидер Радикальной партии, известный своей деятельностью на Черниговщине, но в последнее время его поездки связаны больше с перестройкой партии. Тем более, что в апреле нардеп заявил, что не планирует баллотироваться в Верховную Раду, а имеет все шансы победить на выборах мэра Киева.

Кто будет кандидатом от власти на округе №210 (центр – Прилуки, который еще включает Бобровицкий, Козелецкий и Прилуцкий районы) сказать тяжело. Среди заинтересованных в этом округе сразу можно назвать Николая Рудьковского. Бывший социалист, министр и городской глава Чернигова свои депутатские намерения решил реализовать подальше от областного центра. Ведь в 2006 году черниговцы проголосовали за избрание Рудьковского мэром, но он побыл на должности с месяц и отправился руководить Министерством транспорта. На юге о Рудьковском больше позитивной информации. Ведь будучи депутатом Черниговского областного совета, он занимался вопросами социального обеспечения детей войны, помогал школам. Наиболее активно работал в Бобровицком, откуда родом, и Козелецком районах.

По мнению экспертов, претендентом на этот мажоритарный округ может также быть депутат областного совета, заместитель председателя областной организации Партии регионов Анатолий Мирошниченко, который является председателем правления ОАО "Прилуцкий птицекомбинат". Не исключено, что оппозиционные силы будет представлять депутат областного совета, руководитель областной организации ВО "Батькивщина" Александр Кодола.

Округ №209 (центр – Нежин) объединяет Варвинский, Носовский, Нежинский, Срибнянский и часть Ичнянского). По мнению представителей Полесского фонда международных и региональных исследований, наиболее вероятным (и пока еще, исходя из публичной общественно-политической активности, единственным) кандидатом-мажоритарщиком по этому округу является Иван Куровский. Его деятельность на протяжении марта апреля 2012 года была замечены в почти всех районах данного округа, кроме Варвинского. В целом, работу в настоящее время внефракционного, а ранее представителя БЮТ, киевского миллионера-строителя Ивана Куровского на Черниговщине можно назвать системной. В свое время его называли одной из ключевых фигур, которые финансировали местный БЮТ, но в настоящее время, похоже, ситуация кардинально изменилась и вряд ли, будет ли И.Куровский представлять оппозиционные силы.

В части районов округа информационно-публичную деятельность осуществляет депутат Черниговского областного совета от Партии регионов, директор СООО "Дружба-Нова" Сергей Гайдай.

Известные на Черниговщине народные депутаты от Партии регионов Михаил Чечетов и Григорий Маньковский, которые работают в регионе и являются влиятельными не только на местном уровне, вряд ли пойдут по мажоритарке. Скорее всего, они попадут в парламент по партийному списку.

Так же местные эксперты не ожидают в качестве мажоритарщика в Черниговской области экс-президента Украины Леонида Кучму. Хотя столичные аналитики в экспертном опросе "ТОП-20 влиятельных мажоритарщиков: новые центры влияния в парламенте 2012" отводят ему второе место по шансам попасть с мажоритарного округа в Верховную Раду Украины. Полесский фонд в марте отметил активизацию деятельности Фонда Л.Кучмы "Украина" в Новгород-Сиверском районе. Однако сейчас она пошла на убыль.

В целом на Черниговщине депутаты-мажоритарщики уже выстроились на старт, хотя подавляющее большинство из них о своих намерениях баллотироваться в Верховную Раду не объявило для широкой общественности. Однако активная работа уже ведется: речь идет о стандартном депутатском наборе решения наиболее значимых социально-экономических проблем, которые существовали уже давно, но заметными стали только в год выборов. От партии власти на каждом из округов более-менее "вырисовывается" по одному кандидату, что, по заключениям экспертов, может свидетельствовать о "согласовании" наиболее влиятельного и ресурсно-обеспеченного кандидата на уровне руководства партии. В противовес – активность "согласованных" кандидатов от оппозиционных сил не просматривается.

Михаил Верба, Черниговская область