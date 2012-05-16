Апелляционный суд: Луценко правомерно приговорен к четырем годам заключения

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласил сегодня председательствующий коллегии палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева Иван Рыбак, отметив, что мотивировочная часть постановления будет предоставлена адвокатам 22 мая в 15.00.

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Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.