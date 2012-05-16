Азаров надеется, что на съезд Партии регионов приедет Свобода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко.

По его словам, соответствующее приглашение было передано сегодня утром во время встречи Н.Азарова и Х.Свободы в Брюсселе.

«Чтобы партнеры могли увидеть, как выстраивается программа, и посмотреть, как Украина подготовилась к честным выборам», - сказал В.Лукьяненко.

«Я всегда говорю, что лучше проиграть выборы, чем дать повод для сомнений демократии Украины, но мы собираемся выиграть», - процитировал премьера В.Лукьяненко.

В ходе встречи также были обсуждены дело экс-премьера Юлии Тимошенко и внутренняя ситуация в Украине, поинформировал В.Лукьяненко.

Н.Азаров повторил просьбу направить европейских экспертов на кассационный процесс по делу Ю.Тимошенко.

В.Лукьяненко также отметил, что во время встречи вопрос меморандума о взаимопонимании между европейскими социалистами и Партией регионов не поднимался.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Х.Свобода заявил, что выступает за расторжение соглашения о сотрудничестве между европейскими социал-демократами и Партией регионов, если в Украине не прекратятся преследования оппозиционных политиков.

«И я, и Мартин Шульц (бывший председатель фракции Прогрессивного альянса социал-демократов, в настоящее время - президент Европейского парламента – УНИАН), осознавали риски, связанные с подписанием этого соглашения (европейские социал-демократы с 2010 года имеют соглашение о сотрудничестве с ПР – УНИАН). Но тогда нашу инициативу поддерживали многие люди, в том числе послы многих стран, которые в тот момент работали в Украине. Считаю, попробовать стоило. Но до сих пор я не видел существенной готовности украинской стороны прислушиваться к нашим замечаниям и предложениям. Де-факто, это соглашение заморожено. Если в течение следующих месяцев не пройдут радикальные изменения в Украине, я выступаю за расторжение этого соглашения», - сказал главный социал-демократ.

Среди требований, которые сделают возможным продолжение сотрудничества европейской партии с ПР, Х.Свобода назвал прозрачность и открытость судебных процессов, ограничение влияния олигархов и готовность проводить реформы.