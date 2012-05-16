Губернатор предсказывает, что Яценюк проиграет не только ПР, но и Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Папиев сказал во время неформальной встречи с журналистами местных и центральных изданий в одном из черновицких кафе, куда он пригласил представителей СМИ.

«Если политическая ситуация будет развиваться так же, как сейчас, так называемая объединенная оппозиция на парламентских выборах (партии ВО «Батькивщина» и «Фронт Змін» - УНИАН) осенью этого года в Черновицкой области займет лишь третье место», - считает М.Папиев.

«Первое место в области получит Партия регионов, - убежден губернатор. – Если оппозиция будет продолжать нынешние ошибки, то окажется лишь на третьем месте после партии «УДАР».

По мнению председателя ОГА, объединенная оппозиция уже сейчас сужает свой электорат.

«Политика - не математика, и электорат двух политических сил не суммируется. Рейтинги показывают, что «УДАР» уже их опережает», - подчеркнул М.Папиев.