Еврокомиссия обеспокоена украинскими распределением телечастот «для своих»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Распределение лицензий на цифровое вещание компаниям, которые контролируются отдельными членами или партнерами нынешней администрации, вызывает обеспокоенность относительно будущего свободы слова и плюрализма на радио и телевидении”, - говорится в документе.

Кроме того, в документе отмечаются сообщения электронных СМИ и прессы о случаях цензуры и препятствования в их работе со стороны правоохранительных органов.

Еврокомиссия отмечает, что при Администрации Президента Украины была создана межведомственная рабочая группа для решения вопросов, которые касаются нарушения прав журналистов. Вместе с тем, Еврокомиссия обращает внимание, что журналистская среда остается обеспокоенной отсутствием продвижения по результатам заседаний группы.

В документе также указывается, что в расследовании дела об исчезновении харьковского журналиста Василия Климентьева нет существенного видимого прогресса.

Кроме того, Еврокомиссия отмечает отсутствие эффективных шагов власти относительно приведения работы государственной телекомпании в соответствие с международными стандартами.

“В июне 2011 года Кабинет министров завершил подготовку проекта закона об общественном телевидении, который передал на экспертизу Совету Европы. Проект закона был подвергнут критике независимыми медиа-экспертами”, - говорится в документе. Еврокомиссия также отмечает, что власти Украины до сих пор не решили вопрос, который касается публичной информации о владельцах СМИ.