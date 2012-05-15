Тейшейра планирует сходить на несколько матчей Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

«Я лично очень ожидаю чемпионата, и я хочу сходить на некоторые матчи Евро-2012», - сказал он.

Ж.Тейшейра отметил, что есть заявления некоторых представителей ЕС относительно бойкота Евро-2012 в Украине.

По его словам, в ЕС общественность очень высоко ценит вопросы демократии и верховенства права и ей может не понравиться, что «лидеры каких-то стран стоят рядом с теми людьми, которые, по их мнению, не уважают эти ценности».

Ж.Тейшейра также отметил, что не хотел бы рассматривать возможность переноса Евро-2012 из Украины в другую страну. «Это будет очень плохая новость», - добавил он.