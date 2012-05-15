Ющенко дал интервью для проекта Буша

Экс-президент Украины Виктор Ющенко отмечает, что свобода страны начинается с осознания этой необходимости каждым человеком.

Об этом он сказал журналистам после презентации проекта "Коллекция свободы", организованного Институтом Буша.

"Свобода начинается с тебя, если ты хочешь видеть страну свободной, должна быть твоя воля, свобода начинается с тебя, если ты хочешь видеть свою страну среди Европейских народов - все зависит от тебя", - отметил В.Ющенко.

По словам экс-Президента, цель проекта Института Д.Буша - консолидировать нации, которые боролись за свою свободу и независимость. Он убежден, что коллекция - в которую будут входить экспонаты, связанные с борьбой за свободу, а также интервью с диссидентами - является хорошим примером для других. "Она является хорошим примером того, как давалось это сладкое слово Свобода, какими шагами прошла каждая нация", - отметил В.Ющенко.

Он с удовольствием отметил сотрудничество его института (Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы" – УНИАН) с Институтом Дж.Буша. "Мы ставим целью из целого ряда событий украинской истории, и особенно XX века, выделить несколько позиций, которые мы совместно могли исследовать, провести международные конференции, подготовить научные издания, или другим способом презентовать часть нашей истории борьбы за свободу всему миру", - отметил он.

43-й Президент Соединенных Штатов Америки Джоржд Буш, выступая на презентации проекта, отметил, что его институт собирает коллекцию историй демократических реформаторов из разных стран мира. "Наш проект призван показать опыт и распространить знания о борьбе за свободу и демократию", - отметил он.

Дж.Буш пообещал, что его институт, как и Америка в целом, и в дальнейшем будет поддерживать борьбу людей в разных частях света за свободу и демократию. При случае он поблагодарил присутствовавшего на мероприятии Президента Украины В.Ющенко за его лидерство во время Помаранчевой революции в Украине.

Он высказал уверенность, что Америка и в дальнейшем будет поддерживать демократию в мире, а также развитие гражданского общества как неотделимую часть развития свободы в странах.

Программа Института Буша "Коллекция свободы" включает в себя интервью диссидентов и борцов за свободу из разных стран мира, а также разные предметы, имеющие отношение к борьбе за свободу.

В ходе мероприятия был продемонстрирован фильм с фрагментами интервью диссидентов из Китая, Бирмы, Кубы, Сирии, а также с выдержками из интервью с бывшим диссидентом, а затем и лидером Чехии Вацлавом Гавелом, где он рассуждал о свободе и демократии. Фильм заканчивался рефреном: "Если ты стоишь за свободу, то мы будем стоять рядом с тобой".

Накануне мероприятия Институт Буша записал интервью и с В.Ющенко.